廣播處長梁家榮今日宣佈提早半年解約月底離任，離職消息公佈後，梁家榮向港台員工發信告別，以中文寫道「驪駒在門。同舟相隨五載半，激流蕩；相濡相忘，銘感五內。寵辱無驚，去留無意。也無風雨也無晴。」梁家榮亦以英文撰信，指過去在港台任職的5年半間，一起共事的經歷是難以忘記，感激每個時刻。

林卓廷料因梁不聽命而遭解約

民主黨副主席林卓廷表示相信因為梁家榮不願意事事聽命於港府高層，執行政治任務，所以遭到政府提前解約。去年11月，港台《鏗鏘集》編導蔡玉玲遭警察上門拘捕，梁家榮表明事件對港台有非常大影響，憂出現寒蟬效應。港台記者利君雅上月被另立新約，以及遭扣起約滿酬金，梁家榮與工會會面時表明不知情，亦承諾跟進事件。林認為在在反映梁家榮沒有與政府建制陣營站在同一陣線，打壓以專業態度進行新聞工作的員工。

相信新處長執行政治任務

林卓廷批評政府現時任命全無新聞專業知識及經驗的政務官李百全出任廣播處長，相信會走鄧忍光的舊路，將執行政治任務凌駕專業領導，銳意全面打壓港台。林相信香港電台即將進入寒冬中最嚴寒的日子，未必可以如昔日般專業報道新聞，讓公眾了解真相。

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