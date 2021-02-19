民主黨元老李柱銘及壹傳媒創辦人黎智英等九名泛民人士被控以「流水式集會」為藉口，組織和參與前年8.18港島遊行，被控組織和參與未經批准集結，案件今在西九龍裁判法院續審。控方傳召首名證人警司張永勤作供，指事前下屬列出6項危險因素，當中包括對公眾造成不便及噪音滋擾等，根據評估幾乎肯定會發生，但危險程度被評為低，預計活動和平，對公眾秩序沒有重大影響。

前年8月，張永勤擔任北角警區指揮官。他今供稱收到民陣申請於8月18日舉辦維園集會後，按照總部通令規定，指派曾受機動部隊訓練的鄧姓督察進行風險管理。

8月14日，鄧督察提交清單，列出6項危險因素，包括對公眾造成不便、與其他場他用途有衝突、大量群眾和擴音設備的噪音滋擾、意外可能引致人踩人、群眾同時湧入場地導致堵塞交通，以及其他團體同場示威。

張供稱，審視清單後，將活動界定為重要公眾活動，並指派鄧督察在活動舉行兩日前，提交全面評估和風險控制計劃，其中會考慮合理可預見的事故和最壞情況。

根據評估，上述危險幾乎肯定會發生，但危險程度被評為低；除了有輕微擾亂外，活動預計和平，對公眾秩序沒有重大影響。張續稱，按照總部通令要求制訂策略，盡量減低每項風險，例如針對活動引起的不便，執勤警員應保持警覺，觀察群眾情緒。他又建議東區和北角分區部署執勤行動。

本案被告包括不認罪的黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、李柱銘，以及認罪的梁耀忠與區諾軒。

【案件編號：DCCC536/20】

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