去年12月，許智峯在社交媒體上發表了一篇流亡聲明，聲明當中提及，永遠無法在另一個地方落地生根。離開近兩個月，目前生活上一切已暫時安頓，惟內心掙扎依然不斷，「客觀環境係好需要安頓落嚟，但我唔覺得我好想喺一個地方落地生根」，許智峯仍然期盼，自己可以等到回家的一天。

回到12月的時候，當時許智峯因為身在丹麥而惹來流亡的傳聞，在結果未正式證實之前，香港警方早已監視其家人的一舉一動，「嗰幾日喺丹麥，心情係坐過山車，一方面好大掙扎係咪真係走，到屋企人上機又驚佢哋會出事」。許智峯憶述，根據家人的形容，當時全家人在機場離境進入禁區後，直到登機閘口處，全程有超過十個便衣警員跟蹤着，「係明目張膽咁樣跟，大約5米距離內，人數都幾誇張，所以屋企人離開嗰陣係好驚。」

「當一啲好錫你嘅人叫你走，都係一件幾痛苦嘅事」

當時許智峯有預想過，最壞的情況是全家人被捕，「而家要拉你，所有罪名都得，加埋嗰幾日之鋒、周庭佢哋入獄，氣氛好差，然後新聞不斷報話許智峯喺丹麥，收到排山倒海嘅訊息叫我唔好返嚟，當一啲好錫你嘅人叫你走，都係一件幾痛苦嘅事。」

於是寫下那篇流亡宣言的時候，他忍不住不停地流淚，「到真係出咗個post嘅時候，都攬住個丹麥朋友喊，好難做呢個決定」。在那篇聲明中，許智峯堅持流亡不是移民，因為無法在另一處落地生根，寧願四處漂泊着，等待回家的一天。許智峯直言，直到今天，內心依然不斷在掙扎，帶着家人在身邊，他深知客觀上需要安頓下來，但內心深處其實抗拒，「因為我覺得香港先係屋企，呢度又唔係我屋企，呢一刻係有少少抗拒喺一個地方好好安頓，都會想盼望可以有快啲返到屋企嘅一日，雖然知好唔現實。」

駐英記者李雨夢 英國報道

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