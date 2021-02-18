【本報訊】沙田區議會副主席黃學禮被指用身軀阻擋警方追截「彈珠人」，被控阻差辦公罪昨續審。當日在場警員供稱，相信黃曾與射彈珠的示威者溝通，並阻礙同袍追截該名彈珠人。辯方質疑，警員之所以使用「相信」一詞，皆因他不肯定，警員否認，並解釋指「『相信』同『肯定』嘅意思係一樣，喺我嘅『字典』係一樣」。

黃學禮（27歲）被控於前年8月7日，長沙灣政府合署外阻礙執行職責的警員A。警員張澤宇供稱，當晚凌晨有一名戴黑色頭盔、手拿丫叉的人士向警方發射彈珠。及後警方驅散期間，他看見A跑近彈珠人時，穿淺藍色上衣的被告用手推了彈珠人一下，再撐開手臂阻擋A前進。

張指被告上衣顏色鮮明，不時在人群前徘徊，更一度靠近彈珠人並與彈珠人溝通，「我認為呢個人係帶頭分子，特別記住咗呢個人衣着」，相信出手阻礙A追捕的人便是被告。

辯方質疑警供詞互相矛盾

辯方盤問指，張選擇用「相信」一詞，皆因他不肯定與彈珠人溝通並阻礙A的人就是被告。張不同意，並指「相信」和「肯定」對他而言，沒有分別。

裁判官劉淑嫻裁定黃表證成立。辯方結案陳詞指，警員供詞互相矛盾。其中警員張澤宇和警長張淑海均稱，被告曾撐開手臂阻擋A，其間無停下腳步；惟聲稱受阻的A則指被告曾停低，但無撐開雙手。

辯方強調，即使被告曾碰撞並阻礙A前進，但被告當時沒有回頭，不能估計身後的A的行走路線，相撞只屬意外。辯方續指，就算被告曾推彈珠人並大叫「走呀」，也只是順應警方的警告離開，不構成妨礙。案件下月29日裁決。

案件編號：WKCC1339/20