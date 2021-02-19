警方去年10月1日在銅鑼灣一個單位搜出白電油、布條、防毒面具及玻璃樽等物品，事後拘捕一名電競手及另外5名男女，全控以串謀縱火罪。惟案件在區域法院開審當天，控方突改控各人串謀暴動罪，並將串謀參與非法集結列為交替控罪 。法官沈小民今裁定兩項罪名均不成立。法庭認為眾被告以電話聯繫，只能顯示他們相識，聯繫內容欠奉，未能證明串謀暴動。而單位內搜出的每樣東西都有合法用途，難以肯定案發單位用作儲存示威物品及為示威者提供休息地方。對於案中有警員供稱在單位搜到的物品屬示威「常用」物品，例如黑色衣著，法官認為是倒果為因，說法危險。

六名被告分別為全職電競選手張浩輝（23歲）、學生胡凱富（21歲）、學生陳子斌（21歲）、女文員蘇美莉（25歲）、姓李女生（17歲）以及無業男沈卓勤（24歲）。各人被控一項串謀參與暴動罪，另有一項串謀參與非法集結的交替控罪，事發於前年9月28日至10月1日。

沈小民用了約一個半小時讀出裁決，宣佈結果後，旁聽席的人都鬆一口氣，庭內兩名女被告相擁。在庭外有被告親屬喜極而泣。

涉案單位內每樣東西均有合法用途

法官沈小民裁定六名被告全部脫罪。沈官指控方稱案發單位的用途是儲存示威物品以及為示威者提供休息地方，並傳召單位業主作供，惟業主未有提供詳盡資料；而控方亦沒有問及是否曾短時間租給別人、清潔工作如何、如何確定單位物主誰屬、哪些屬於業主等等。沈官指出，單位雖小，但既有爐頭又有抽油煙機，明顯是作居住之用。至於涉案布條是否一定用來製作汽油彈，沈官稱單位每樣東西都有合法用途。

沈官指出，法庭不能肯定單位一定提供物資或休憩站，但也不能排除這個可能性。如此，最大嫌疑是被控方指控為租客的第六被告沈卓勤。

惟沈官指出，業主只稱單位出租給一個名叫「卓簡深」的人，並沒有姓名的實際寫法。或會有人認為業主所說的其實是英文名字，將姓氏放在最後，但法庭認為業主並無指明這是拼音，而且姓氏不一定放在名字之前，香港亦有不少人姓「卓」，不足以指出第六被告是單位的租客。法庭不能肯定租客與第六被告是同一人，難以將他與其他被告扯上關係 ，遑論指他們串謀。

穿黑衣未必一定參與不法遊行

另外，法庭就現場閉路電視片段不給予任何比重，因法庭自行比對後，認為鏡頭捕捉不到容貌，極其量只能說有點相似。主要證供只是在單位內發現首五名被告。而控方指控眾被告以電話聯繫，但法庭認為如此只能顯示他們相識，聯繫內容欠奉，仍未能證明串謀暴動。

至於控方指，假如被告計劃在合法集會中協議做出不法的事，被告都有罪，法庭對此批評「控方似乎忘記被告已被捕的事」，並解釋法庭要處理「最後一刻」、亦即被告被捕一刻之前的事，之後的事已沒有意義，認為不用扯上甚麼集會來證明。

沈官提到一名警員作供稱，在單位中搜到的物品屬示威「常用」物品，例如黑色衣著及一些裝備，甚至有個檸檬在內的啤酒樽。沈官稱，無可否認示威者多是穿黑衣，但是，「倒過來是否一定啱呢？其實普通常識已經答咗我哋」，並舉例指倒水在地上， 地面會濕；但濕了的地面，不一定曾被倒水，也可能是下過雨，直指警員說法「危險」，認為警員「不應倒過來說」。法庭認為沒有足夠證據推斷他們一定參與不法遊行，相反，他們可能是打算參與合法遊行。

懂得製作汽油彈也難證犯罪 「正如開鎖匠不一定會爆竊」

法庭又認為，控方的證據稱不上各被告有協議，共同協議的人亦一點也不清楚。而一個人具備一些知識，也不代表就會利用相關知識來犯罪，正如開鎖匠不一定會爆竊。縱使認為第二及第三被告對製作汽油彈有認知，也難以證明各被告有協議在遊行中掟出汽油彈。

而控方指各被告手機能證明犯罪意圖，法庭指只是有相當可能證明訊息來自有關被告，沒有證供價值。沈官認為控方案情「有好多可能性」，舉證未能達致毫無合理疑點。

控方早前開案陳詞指，涉案單位位於銅鑼灣鵝頸橋旁的人和悅大廈，單位由第六被告透過Airbnb短期租用。警方去年10月1日突擊搜查單位，在其中一間房內發現正睡覺的首三名男被告，第四及第五女被告則在另一房中，五人正睡覺。

辯方曾批評控方：唔係加『串謀』兩隻字就乜都得

警方搜屋檢獲五罐白電油、空啤酒樽、100條布條、黑衣、自製維園一帶地圖、對講機、15個打火機及防毒面具，單位內有數個背囊，背囊內有鎅刀、伸縮警棍、呼吸器及打火機等。

辯方早前陳詞指出，控方未能證明被告之間存在協議。其中被指租用涉案單位的第六被告，其大狀指租客名稱根本與被告名稱不相符，單位內也沒有任何屬於被告的物品。

辯方又指，控方未能在毫無合理疑點下證明被告與他人串謀作出不法協議，不論是「犯罪行為」抑或是「犯罪意念」。控方的證據全是環境證供，卻要求法庭作出極多推論，但又不能清楚道出各人所謂串謀的內容是甚麼，批評控方謂：「『串謀』唔係萬能Key，唔係加『串謀』兩隻字就乜都得。」

法官沈小民早前要求雙方作補充陳詞，如何避免在本案中出現「後見之明」，即以大家都知道10月1日當天所發生的事、去推斷被告們案發當時的所為必定是串謀參與暴動。沈官又謂：「但如果你將事件放喺今日度睇，咁又可能唔同晒啦喎。或者可能話，佢哋唔會去參加暴動添啦。」

【案件編號：DCCC908、918/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！