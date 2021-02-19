「反送中運動」期間，警察粗暴對待記者的情況屢見不鮮。一名有線記者前年採訪示威期間，被警員稱呼為「黑記」，近日終獲裁定「沒有禮貌」的指控屬實。惟有線另外7宗個案，卻被指無過錯、無法證實或無法追查。

裁定指控「獲證明屬實」 無交代有何「適當紀律行動」

有線新聞報道，該台記者於前年9月8日，在中環雪廠街採訪「反送中運動」期間，被多名警方速龍小隊成員驅趕，其間有警員向記者說：「黑記行吧。」現時記者即反問警員：「你說甚麼？請尊重你的專業。」該警員則指：「我很專業。」整個過程亦被在場記者攝錄下來。

記者事後向投訴警察課投訴該名速龍成員沒有禮貌，日前獲警方回信，稱投訴警察課認為投訴「有足夠的可靠證據」支持，裁定指控「獲證明屬實」，並獲監警會審閱及同意。警方將對涉事人員採取適當紀律行動，但信中沒有交代有何具體行動。

3項投訴包括被警棍打腰 僅稱呼「黑記」投訴成立

涉事的前有線記者黃浩賢接受《立場》訪問時批評警方效率低，又指自己在「反送中運動」中共作出3項投訴，包括被警員揮棍打腰，及在旺角遭警粗暴攔腰推撞，但有只被稱呼「黑記」的投訴成立。他不認為今次結果是還了他公道，亦看不到投訴機制如何、警員行為如何改善。

另外，有線新聞提到，近日收到另外7宗投訴警方的調查結果，當中4宗被裁定警員「並無過錯」，有2宗「無法證實」，一宗則列為「無法追查」。

2宗投訴警察列「無法證實」 1宗列「無法追查」

其中在前年11月，有線記者在大埔超級城外採訪時被警員推走，又向記者叫喊：「出番去！唔使影呀！出番去！」有線新聞引述投訴警察課指，因為證據不足，無法證實行為不當的指控，但會適當訓示有關人員。

至於另一宗投訴為前年9月，有線記者在元朗教育路採訪時，在場防暴警用「大聲公」向記者高叫：「上番行人路呀！聾呀？你識唔識聽中文呀？呢度係行人路咩？」記者事後投訴遭不禮貌對待，投訴警察課最終裁定「無法追查」，但承認有人員作出不必要評語，會對有關隊伍採取適當紀律行動。

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