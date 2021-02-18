【社會透視】英國正式開放英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」簽證予港人申請近半個月，英國《泰晤士報》昨報道，現時已有近5,000港人申請，有移民專家預計今年底將有近15萬港人申請。末代港督彭定康認為這現象反映香港人對未來感到擔憂，他們將在英國受到歡迎。

報道引述消息指，近5,000個申請人之中，約一半是身在英國的港人，他們多因為逃避中國迫害而往英國，並已獲准臨時定居。消息人士透露，英國當局當初已預料計劃正式開放時會收到大量申請，因為有不少人已準備了有關文件，估計經過這一波申請後數字會回落。

料頭五年30萬人申請

英國內政部拒絕就有關報道作評論，其發言人只表示相關數據未來數月會有正式公佈。

香港目前有35萬人持有有效BNO，有250萬名合資格申請BNO人士，另外再有250萬人是其親屬，總共有540萬人有資格以BNO簽證計劃移民英國，英國當局估計頭五年將有30萬人利用該計劃移民當地。

牛津大學研究機構「移民觀察」（Migration Observatory）的沃爾什（Peter William Walsh）直言：「這不是一個小數目......如果以這樣的速度持續，到年底將達到14.5萬人。」

「香港人才將會受到歡迎」

末代港督彭定康認為現時英國政府向港人開放BNO申請，是對過去負責，並指出5,000宗申請的數字，表明「港人對自由被剝奪感到擔憂」，他亦不擔心港人融入英國時會出問題，「香港的人才將會受到歡迎」，他們亦將會對英國作出巨大貢獻。

然而移民觀察主席穆罕默德（Alp Mehmet）認為這些初步的申請，將會測試該計劃對公共服務造成的壓力，他直言：「由於武肺疫情，這是一段困難時期，工作機會將變少，公共服務承受壓力，我們還增加一個吸引香港人的無限制計劃，這確實不合理。」

英國1月31日開放BNO簽證申請，首階段是網上申請，申請人須預約到香港的簽證申請中心提交所需文件；2月23日起，可經流動應用程式申請，申請人毋須親到簽證中心。BNO簽證計劃惹來中國不滿，內地和香港已不再承認BNO為有效旅遊證件。

英國《泰晤士報》