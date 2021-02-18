武漢肺炎第四波疫情爆發3個月，直到昨日防疫措施才開始鬆綁，但政府早已打開口牌，預告要重開來往內地的關口。建制派眼中，通關彷彿變成抗疫目的，「成功爭取通關」橫額已準備就緒；抗疫的手段，如限聚令、安心出行App，則被政府用作打壓集會自由及監控的工具。為催谷安心出行下載，高官像𠱁細路般重複說「App記錄的行蹤只儲存大家手機內」，但此App的資料收集聲明中，寫明有需要時會把資料提供予其他獲授權人士，顯示政府隨時可透過程式取得市民行蹤資料。抗疫的基礎是信任，失信於民的政府，如何令市民安心？

推行一個計劃，要達到一些目的，需要使用一些手段／方法。抗疫的目的是令市民受感染的機會降至最低，以保障全部市民的健康及生命，而政府制訂連串防疫措施，就應該是為了達到這個目的。不過，建制派及親中人士近數月一直強調要確診數字「清零」，為的就是通關，因為內地保障自身安全，要求香港要完全控制到疫情，才會全面開通關口。

這證明封關阻截鄰近疫情嚴重地區人士入境，是正常不過之舉，但回想去年1月尾，內地疫情不斷爆發時，港府拒絕封內地關，更引述世衞稱阻止內地人來港是助長歧視，貿然截斷與香港的往來是不切實際。姑且學一學689的口吻，現在深圳封香港關，就不是歧視同胞嗎？林鄭啞了？

抗疫要達到目的當然需要一些措施，可能會限制一些自由，例如強制戴口罩，但理論上只要合理，並解釋清楚，用科學說明之，市民也會接受。然而，室內用膳可4人同枱，但戶外戴着口罩也只准2人聚集，完全違反常理，更甚者是撐警人士多人示威竟可以凌駕法例，不被票控。政府以政治目的去操作抗疫措施，企圖藉此打壓示威，顯而易見。

安心出行只會變擔心出事

至於安心出行App，理論上記錄行蹤的確有助追查傳播鏈，但前提是政府要獲得市民信任，而且要開誠布公。當局經常指「應用程式不會讀取手機上與運作無關的資料」，但根據Google Play Store資料，此App能讀取用家手機的相片及影片、擁有全面網絡存取權、擷取執行中的應用程式、接收互聯網資料等。

此外，官員強調程式沒有追蹤功能，出行記錄只會存放於用戶自己的手機，不會備存在任何政府或其他系統內。但在安心出行網頁的最下方「個人資料收集聲明」中，資料轉介一欄清楚寫着：「在有需要時，在有關條例及／或其附屬法例下⋯⋯資科辦可能會把你提供的資料提供予其他獲授權部門／組織／人士，包括衞生署、醫院管理局及負責流行病學調查和接觸追蹤工作的執法人員。」

很明顯，政府沒有清楚交代安心出行App的所有功能及使用者可能面對的後果。事實上，新加坡政府早前亦推出類似香港的安心出行App，稱只供市民記錄行蹤，但當局後來承認，警方在取得授權後，能夠以調查刑事案件為由取用相關資料。當然，香港政府不會鼓勵大家詳細了解這些資訊，一心只想將安裝人數催谷至100萬甚至300萬，然後下一步很可能是強制所有營業場所、辦公室以至公眾地方安裝，否則不准對外開放。

抗疫要成功，信任是基礎。市民對政府有足夠信任，繼而配合措施；政府信任人民，在有效防疫之餘，盡量採用減少限制自由人權的措施，這才是真正同心抗疫。在香港，2019年6月前，可能還有機會半推半就下，市民為自身健康及經濟效益等，願意盡量配合政府一些限制措施。今時今日，在國安法陰霾下的不正常社會，難矣！

安心出行App的宣傳口號是「抗疫人人有份，掃一掃安心出行」，當政府將抗疫手段與目的混淆不清，背後以政治動機操作，「同心抗疫」只是騙人的口號，安心出行只會變成擔心出事。想記錄行蹤，填表就可以了。

無道

自由撰稿人