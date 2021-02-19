民間集會團隊去年1月在中環舉辦「天下制裁」集會，遭警方發射催淚彈腰斬。其間有無業青年被指在終審法院外走廊管有一塊磚頭，被控《公安條例》下在公眾地方管有攻擊性武器罪。被告於審訊時辯稱撿磚是為防止他人遭絆倒，卻遭警員制服。裁判官鄧少雄今裁決指，雖然被告的說法惹人生疑，惟控方未能推斷被告的唯一意圖便是傷人，裁定罪名不成立。

無業被告黃偉傑（24歲）被控於去年1月19日在中環遮打道近港鐵中環站J出口管有一塊磚頭。被告早前自辯指，當日大會宣佈取消集會，他遂隨人潮往中環方向離開。由於人數眾多，速度緩慢，更險遭地上的磚頭絆倒，他遂撿起涉案磚塊，打算放在終院近窗邊的石壆上，惟隨即已遭警員制服。

裁判官鄧少雄今裁決時質疑有關辯解，認為若被告要防止他人再被絆倒，最方便的方法應是將磚頭踢向路旁，「無需要大費周章拾起磚，然後放上石壆」。

不過，鄧官明言他無法完全否定有關解釋，並引述現場片段指被告手持磚頭時，已在極近距離看見身穿防暴裝備的警員，但他沒有舉磚，亦沒有轉身逃跑，也沒拋下磚頭。被告遭制服後，亦以眼神和頭部動作指示石壆方向，嘗試解釋拾磚的用意，亦有留意到附近的閉路電視，故鄧官認為被告的即時反應與辯解脗合。

鄧官又指，被告左手戴着工業手套並持着磚頭的行為令人生疑，惟控方未能提供足夠證據，以證明唯一不可抗拒的合理推論是被告意圖以磚頭傷人，故最終裁定被告罪名不成立。

辯方申請訟費，控方反對指被告在防暴警員附近近距離持磚，其裝束亦自招嫌疑。鄧官指出當日是合法集會，不認為被告裝束有可疑，但認為他左手戴手套同時持磚，難免令人生疑，最後駁回訟費申請。

【案件編號：ESCC1021/20】

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