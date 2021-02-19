政府日前強制要求市民進入食肆用膳時，須以手機掃描「安心出行」應用程式二維碼或留低個人資料，引起社會爭議。其中食肆林立的大埔墟街市及熟食中心，有走火通道的防煙門被食環署以鐵鏈鎖上，疑強迫市民經指定出入口掃描登記，懷疑違反消防條例。

涉事熟食中心位於大埔墟街市2樓，設有多間食肆，市民除經正門出入外，熟食中心另一邊亦設載貨電梯大堂可供出入，大堂內另設走火樓梯通往地面。

本報今接獲市民投訴，指載貨電梯大堂的防煙門今日開始被食環署鎖上。記者現場視察，發現可經兩道金屬大門出入大堂，兩門上均設消防條例要求的走火警指示燈箱，兩道門相隔約10多米。其中一道門被鐵鏈及食環署膠帶鎖上圍封，另一道門則有職員駐守為進出市民登記及量度體溫。

另外，大堂後方原有另一道鐵門可通往平台，現時同樣被鎖鏈鎖上；熟食中心內另一道大型玻璃門亦被食環署的膠帶圍封，市民要經其他出入口進出平台。

職員解釋：方便集中市民於另一出入口登記

大埔區議員林名溢到現場了解後，稱職員向他解釋指現時只封鎖其中一個出入門口，方便市民集中於另一出入口進行登記，未有阻礙市民出入載貨電梯大堂及走火樓梯。林則認為做法值得商榷，稱即使機會率較細，但火警位置如恰好位於現時僅餘的通道附近、又或有大量市民需逃生時，有機會阻礙逃生。

根據現行《消防（消除火警危險）規例》，任何人如容許物件阻塞處所內的逃生途徑，或將逃生途徑以任何鎖或其他器件關牢，以致在火警或其他災難一旦發生時，不能在毋須使用鑰匙的情況下隨時方便開啟，或實質上增加逃生困難，即屬犯罪。首次定罪可被判罰款10萬元；重犯則每次定罪可罰款20萬元及監禁1年。本報正就事件向食環署及消防處查詢，正待回覆。

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