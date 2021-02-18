【本報訊】去年5月天水圍嘉湖商場「圍城和你Sing」期間，一名年近七旬老婦疑因拍攝在場市民被襲。15歲學生事後被控襲擊傷人罪，案件早前審結，控方未有傳召證人，僅依賴事主供詞及錄影片段舉證。裁判官王證瑜昨裁決指，呈堂片段僅能證明施襲者與被告極為相似，惟不能證明就是被告，裁定罪名不成立。

指警搜獲衣物色樣普通

15歲男學生否認一項襲擊致造成身體傷害罪受審，指他去年5月6日襲擊69歲老婦陳粵華。王官裁決指，多段閉路電視片段均拍攝到一名衣着、外形與案發現場涉案男子相似人士出現，惟所有片段均未能拍攝片中人清晰容貌。根據被告居住大廈的閉路電視片段，片中人攜有滑板車及環保袋，但案發現場則沒發現這些物件，且該人無論髮色及衣服顏色亦與涉案男子不盡相同。

王官續指，即使警方在被告家中搜獲相似衣物，惟該等衣服色樣極為普通，亦無特殊特徵，無法肯定就是涉案男子所穿衣物，而有關大廈出入片段亦與案發時間相距甚遠。他認為沒有足夠證據證明涉案男子就是被告，故裁定被告罪脫。

辯方早前陳詞指出，片段極其量只能證明被告於自己居住的大廈出入，即使警方在被告家中搜出與施襲者相同顏色的衣物，但無警員認出被告、亦無獨立證據證明被告便是施襲者，直指「相似係唔夠嘅」。

同案被告方佐瑋（22歲）早前承認蓄意傷人罪，署理主任裁判官張潔宜判刑時指，事主年紀大，亦手無寸鐵，被告卻施襲長達三分鐘，「不難想像她受到多大程度驚嚇」，判監八個月。

案件編號：TMCC657/20