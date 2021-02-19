港府分別於2020年和今年1月推出兩輪「N無津貼」，向非公屋、非綜援的低收入住戶提供現金援助。據了解，受武漢肺炎疫情影響，本港失業及就業不足人數去年起持續上升，兩輪申請中，「N無人士」數量遠超政府預期，關愛基金需額外增撥約5億元。港府預計，第二輪合資格申請者較首輪再多出40%，增至17.7萬個住戶、即逾42.3萬人。

重新估算第二輪申請人數 合資格者較首輪增40%

扶貧委員會關愛基金專責小組今（19日）午開會討論多個議程，包括就「N無津貼」增加撥款徵詢委員意見。據悉，因應本港經濟持續惡化，港府指，首輪「N無津貼」受惠住戶預計可達12.7萬，較原本預計超出約20%，須向關愛基金額外申請1億8,053萬元撥款。

港府指，因應本港經濟未有改善迹象，不少行業仍受疫情嚴重打擊，失業率和就業不足率仍然高企，預計曾受惠於首輪項目的住戶，仍然符合項目的受惠資格。

在重新估算第二輪「N無津貼」的申請人數後，認為合資格申請者會較首輪多出40%，預計受惠住戶多達177,800個，要求關愛基金增撥津貼額3.5億元。兩個項目的津貼總額由25.6億元增加至29.3億元。

行政費亦增3,446萬元

此外，為應付新申請，審批N無津貼的行政費亦增加3,446萬元，當中包含外判執行機構服務費、非公務員合約員工薪酬和辦公室租金。

不過，勞工及福利局長羅致光早前明言，N無津貼已「完成使命」，政府無計劃推出第三輪，亦不會研究措施恒常化。扶貧委員會成員、社區組織協會幹事施麗珊指，不少委員均要求政府，因應本港經濟環境嚴峻，調高資助金額多一倍，但羅則重複過去講法，指決策早於2019年施政報告公佈時已完成，「叫大家等財政預算案出爐」。

施反駁，關愛基金原意正是補漏拾遺，政府應視乎最新情況作出調整，慨嘆「次次同佢（羅）傾呢啲都好攰」。

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