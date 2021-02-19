港府緊跟中方宣佈不承認BNO為有效旅遊證件後，觸發外界憂慮港人需在英國國籍及中國公民身份中二擇其一。前立法會主席曾鈺成今午（19日）出席港大一個關於《基本法》前路的研討會上表示，根據內地《國籍法》第9條，中國公民「定居在外國的」，才合資格申請退出中國國籍，因而不認為中央會改變BNO持有人的永久居民身份和權利。

曾鈺成指，BNO護照上列明，持有人是擁有有效的香港永久居民身份證，有權抵港，過往例子亦可見，即使持有外國護照亦不影響中國公民身份。他又引用《國籍法》第9條指，中國公民如合乎「定居在外國的」資格，「可以經申請批准退出中國國籍」。因而綜合以上理據，目前看不到有任何合理理據指出，BNO持有人會喪失中國公民身份，否則是違反《國籍法》及《基本法》。

曾鈺成又提到，明白港人不願意修改《基本法》，但他指出，現時香港大環境已變，各界應反思是否有需要修改《基本法》，惟有關修改程度不能與中國對港管治有衝突，並指出有關修改幅度不能更改香港「一國兩制」。

陳弘毅稱《國安法》自由限制少

出席同一研討會的基本法委員會委員陳弘毅補充指，1996年人大常委會就《國籍法》如何在港實施已作解釋，不認為現時中央會改變方針，惟即使中央改變方針，亦應已考慮到港人權益。

研討會上亦討論到《國安法》對香港的改變。曾鈺成認為，《國安法》針對4種行為，包括影響政權穩定的行為，如提倡「獨立」、利用立法會議員權利推翻政權等行為，不應取代23條立法。至於對政改的看法，曾表示，香港現時面對的問題，不在於如何推進政改，而是如何保持現狀不改變。

就外界有聲音指《國安法》在港落實等同「一國兩制」的終結，陳弘毅否認指，《國安法》只是強化「一國兩制」的底線，相比起外國的國家安全法，已屬較少自由限制，相信港人可如常生活，不會因需受到影響。陳並鼓勵港青學習《國安法》，以免墮入法網。

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