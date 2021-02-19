港府今日刊憲，修訂《保護瀕危動植物物種條例》附表，將更多瀕危物種納入受管制名單，過去在本地屢遭濫捕的大壁虎( Tokay gecko)、瘰螈（Warty newts）列入附錄II。根據《條例》，除獲得豁免或另有規定外，進口、出口、再出口、從公海引進或管有受保護的物種，包括其部份及衍生物，均受許可證管制所規限。

大壁虎作中藥用屢遭濫捕 曾遭「抄家式」捕捉

今次修訂主要將多種蜥蜴、蠑螈、海參、鯖鯊、水獺、龜類等物種納入保護。當中部份港人會飼養的安南龜、印度星龜、餅乾龜等，由附錄II轉入附錄I， 意味這些物種只可在某些指定情況下，例如作展覽用途才可進出口。

而在本港郊野出沒的大壁虎、瘰螈首度納入附錄II。大壁虎俗稱大守宮或蛤蚧，被視為中藥之一，過往屢遭濫捕，2019年便有人「抄家式」捕捉大壁虎，引起公眾關注。

另外，一些海參亦納入附錄II，包括黑乳海參等，日後管有活體標本，便要申領許可證。

新措施4.30生效 先訂立後審議2.24提交立法會

漁護署發言人表示，《修訂令》將於2月24日提交立法會，進行先訂立後審議的程序，新管制措施生效日期為4月30日。凡管有附錄I物種或附錄II 物種的野生活體標本作商業用途者，需在三個月的寬限期內（即7月29日或之前）申領管有許可證。

海洋保育組織BLOOM的海洋研究員余國豪指，香港是《瀕危野生動植物種國際貿易公約》 （CITES）的成員之一，要跟隨公約的決議修訂本地法例。他解釋，執法人員要仔細分辨不同品種有難度，為阻止違法份子魚目混珠，今次港府修例將瘰螈屬所有種、 疣螈屬所有種、櫛尾蜥屬所有種一併納入保護。

放寬製作樂器材料管制 包括黃檀、黑酸枝等

值得一提是，港府針對樂器製品，放寛部份Dalbergia屬下品種（坊間有稱之為黃檀、黑酸枝、玫瑰木等）的管制，以便利有關樂器的貿易。

漁護署指，任何人在未取得所需許可證的情況下進出口或管有瀕危物種，即屬違法；一經定罪，最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。市民可參閱網頁 www.cites.hk，了解各附錄物種的許可證要求；如有查詢，可致電 1823 。

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