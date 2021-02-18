港府於2月18日起放寬防疫措施，容許晚市堂食至晚上10時、最多4人一枱，同時批准部份場所重開，市民終於可以睇戲、做gym，但前題是要嘟「安心出行」或登記資料才可入場。《蘋果》整理了「安心出行」懶人包，讓讀者一文睇清如何使用應用程式。

如何下載「安心出行」？

可以到Google Play、Apple App Store或華為App Gallery，輸入「安心出行」或 “leavehomesafe” 下載，最低系統要求為iOS 12或Android 8。

適用場所

食肆、遊戲機中心、健身中心、遊樂場所，包括桌球館、公眾保齡球場、公眾溜冰場、公眾娛樂場所，包括主題公園、博物館、戲院等、美容院及按摩院、所有體育處所、的士（非強制使用）

操作流程

進入場所後，打開App按「進入」並掃描場所二維碼，乘坐的士時則可拍攝或輸入車牌號碼。進入時可設定自動「離開」時間（1小時至24小時），或於離開場所時按「離開」按鈕。

可否修改出行記錄？

用戶可按「設定」查看「出行記錄」，但不能自行修改。

個人行蹤會否外洩？

政府強調應用程式「無大台」，指出行記錄只儲存於用戶電話，程式也不會使用電話的定位功能或其他資料。但創科局局長薛永恒日前稱，正研究加入藍牙定位功能，屆時毋須掃描亦會自動定位行蹤。

可否不掃描二維碼？

如市民進入場所時不使用「安心出行」，須在場所登記姓名、電話、到訪時間，政府規定各場所需保留記錄31天。

進入所有食肆均需用「安心出行」？

若食肆維持原先的防疫措施，即晚市不重開堂食、維持外賣，就不需要遵照新的規則，毋須強制食客使用「安心出行」或留個人資料。

坊間三大避用「安心出行」方法 惟大律師指或違法

1. 有網民製作介面與「安心出行」十分相似的應用程式，可輸入任意地址，甚至能夠掃描「安心碼」

2. 用無SIM卡的「鬼機」作為「安心出行」專用機

3. 登記個人資料時填報假姓名及假電話號碼

不過執業大律師陸偉雄早前受訪時提醒，若有人因使用假應用程式或假資料而獲許可進入場地，性質等同行騙，有機會觸犯不誠實使用電腦或行使虛假文書罪行。但他認為若要執法，搜證有難度，「或者俾人delete咗，或者佢遺失咗，有好多原因」；疫情下人人戴口罩，就算有閉路電視片段亦難辨身份。

外地類似措施

新加坡政府去年為追蹤武肺患者，推出「TraceTogether」應用程式。當局曾多次保證程式只會用於追蹤患者接觸史，但後來承認警方調查刑事案件時，也可查閱程式收集得來的資料，引起私隱疑慮。

其他防疫措施

雖然堂食放寬至最多4人一枱，但限聚令卻未有「睇齊」，繼續維持於2人，直至下月3日。食衞局局長陳肇始早前指，會在短時間內尋求行政會議的批准，將限聚令放寬至4人，而《第599I章》口罩令則會延續。政府稍後亦會要求重開晚市堂食的食肆及部份其他場所安裝更通風的裝置，減低病毒傳播風險。

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