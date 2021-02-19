【本報訊】獲政府安排空降香港電台的民政事務局副秘書長李百全，曾任職多個政府部門，包括前教育統籌局、前特首私人秘書、民政事務總署副署長等。他沒有任何傳媒相關工作經驗，官場中人形容他為「打得之人」，任民政事務局副秘書長期間主理國民教育、青年及宗教等事務，不時出席各大社團總會活動。

任命公報無提「編輯自主」

政府任命李百全下月1日接任廣播處長，香港電台節目製作人員工會主席趙善恩指出，由沒有傳媒經驗的政務官出任廣播處長，工會感到驚訝，質疑對方是否能勝任總編輯工作。前副廣播處長戴健文認為，廣播處長一職應交由有傳媒經驗的人士擔任，政府很早已公開招聘及物色人選，意味早已決定換人。

商務及經濟發展局常任秘書長梁卓文透露，政府收到41份申請，甄選委員會面見了其中七位，但未能在過程中物色到合適人選，所以「都要考慮政府內部嘅人選」。

公務員事務局長聶德權在新聞稿表示，作為廣播處長，李百全將會致力確保香港電台全面履行《香港電台約章》。翻查10年前前廣播處長鄧忍光的任命新聞稿，當局曾提及處長須「確保港台編輯自主」，但有關字句在昨日的任命公報中已消失。

現年53歲的李百全，2002年任教育署專責事務科助理署長，負責打擊無牌學校、補習社及幼稚園超收情況，及後調任民政事務總署助理署長。前特首曾蔭權2007年參加競選，到選舉管理委員會交提名表時，接收其申請表的職員正是李百全，當時李百全為財經事務及庫務局首席助理秘書長，獲時任財政司長唐英年垂青，邀請撰寫2006年度財政預算案，當預算案獲立法會通過後，他隨即獲曾蔭權「挖角」，調任為其副私人秘書，更陪同曾蔭權赴京接受任命。

政府稱早前曾公開招聘廣播處長，惟未能物色到合適人選，根據商經局去年7月發出的廣播處長職位招聘廣告，廣播處長屬首長級薪級表第5（1）點，月薪251,250元，任期為三年，同時享有房屋津貼等福利；民政事務局副秘書長屬首長級薪級表第4點，月薪為236,650元，李百全是次升職，月薪增加1.4萬元。