【本報訊】警方續清算中大學生。去年11月有中大畢業生在校內發起遊行，其間有人叫喊及展示「光復香港 時代革命」及港獨相關的口號及標語。警方昨再拘捕一名19歲中大男學生，指他涉嫌違反國安法，國安處已接手調查，事件中被捕人數增至九人。中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖表示，已有律師跟進協助該學生，又指學生被捕源於校方主動報警，「再無任何藉口為校方助紂為虐的行徑開脫」。

區倬僖轟校方助紂為虐

警方回覆查詢表示，機動部隊昨在新界區進行反罪惡巡邏時，截獲一名19歲本地男子，涉嫌去年11月19日參與在中文大學內的未經批准集結及干犯煽動分裂國家罪。國安處已接手調查，被捕男子正被警方扣留調查。警方續指，截至昨日共99人因涉嫌從事危害國家安全的行為和活動被捕，年齡介乎16至79歲。

中大去年以防疫為由取消實體畢業禮，引起部份畢業生不滿，在校內發起遊行。其間有人叫喊及展示「光時」和與港獨相關的口號及標語，校方事後報警，警方隨即入校蒐證，拘捕多名中大學生。

中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖回覆本報指，知悉有中大學生被捕，已有律師跟進。他批評事件反映政權對大學生的清算行動沒完沒了，若港人放鬆戒備甚至放棄抵抗，恐怕整個公民社會都會最終遭到暴政蠶食。他炮轟校方當日決定報警清算學生，導致大量同學被捕，「事到如今實在再無任何藉口可以為校方助紂為虐的行徑開脫」。區早前因中大保安被潑灑粉末事件被警方拘捕。

被捕人士之一、中大畢業生兼藍田區議員陳易舜表示，事件已進入司法程序，不便評論太多，但擔心會有更多中大學生因參與遊行被捕。他批評中大早己成為建制一部份，「大家唔好對佢有太多無謂嘅幻想，例如會保護學生咁」。

中大指不評論個別事件，並指一直有提醒大學成員在活動時必須理性及遵守法律，又稱大學非法外之地，不會容許校園出現危害國家安全之事。