13歲印度裔少年三度破壞優品360，早前承認三項刑事毀壞罪，今被判入住感化院，並須留案底。辯方代被告向法庭道歉，裁判官水佳麗聞言斥被告已非首次犯事，並謂：「同本席講對唔住都冇咩意思，請你同你阿媽講。」水官著被告體諒母親辛勞，不要為她再添煩惱。

被告少年被控於去年2月24日在天耀廣場的優品360犯案，另於同年2月1日及2日在天水圍嘉湖二期地下的優品360聯同其他人損壞11包零食、2支紅酒及5罐曲奇。被告早前承認三項刑事損壞罪。

辯方求情時，代表被告在庭上道歉，希望法庭接受。水官則斥責被告已非初犯，直指他「唔係好乖」，又謂：「同本席講對唔住都冇咩意思，請你同你阿媽講。」

水官語重心長叮囑被告：「請你體諒你媽，佢已經好辛苦。」她亦希望被告「幫唔到（媽媽）嘅話，都唔好添佢煩惱」。

水官判處被告進入感化院，並要留案底，同時撤銷被告在另一案件的感化令。被告離開法庭前跟家人相擁道別。

【案件編號：TMCC700001/21】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！