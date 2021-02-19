政府昨日公佈醫護及長者等5類人士優先接種疫苗，會由下周五起開始接種科興疫苗。醫護界及院舍員工工會都強調，員工必須要對是否接種疫苗有自主權決定，管理方如強迫接種情理不合。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀接受港台訪問時指，醫護人員成為優先接種群組屬意料之內，因世界各地都會先安排醫護及長者優先接種。惟她指計劃詳情剛公佈，相信醫護會再自行研究相關科學期刊及疫苗數據，並視乎接種安排是否方便，再決定是否接種。她指醫護本身工餘時間都有較高衞生意識，如屆時接種中心人流太多，都未必想一窩蜂地湧去接種。她又補充指業界向來不太熱忱疫苗接種，對高工時的醫護而言，醫管局可安排在醫護工作期間的休息時間，自行前往接種會相當重要。

馬仲儀強調疫苗有效性及安全性都非100%，加上過程有入侵性，情理上而言接種安排都需要是自願，並可讓醫護自行選擇接種的疫苗。她明白醫管局和政府都會想醫護有高疫苗接種率，亦聽聞有主管講不太「中性」的說話向醫護施加壓力，但她指過去多月醫護無打疫苗都照常工作，當局亦一直強調有足夠保護裝備提供、醫護感染率低，如強迫員工接種疫苗並不合理。

蔡堅稱敏感暫不接種

醫學會主席蔡堅在商台節目則表示，自己有敏感問題，暫時未必接種首批到港疫苗。 他指，目前有1,000多名私家醫生協助疫苗接種，多數人都曾經協助接種流感疫苗。

工會要求社署釐清員工有自主權

院舍院友及其工作人員同樣為優先接種群組的一員，社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南在港台節目指，工會強調員工需有絕對自主權，決定是否接種疫苗。他指根據早前調查，有9成會員都對疫苗有擔憂，指不管疫苗本身的來源地、數據如何，最重要是員工必須有自主決定是否接種的權利。

雖然他承認員工議價能力不高，根據以往自願檢測的經驗，雖然一開始計劃為自願，但主管會指「最好就驗啦」；而如主管指不打疫苗就不能上班，員工相信亦無計可施。因此他指工會已向社署發信，要求社署表明員工會有接種疫苗的絕對自主權，如拒絕接種亦不可被懲處。

對於長者院友有否自主權決定，曾紀南指根據現有為院友安排非醫生署方藥物的安排，會先徵得清醒的院友同意，或不清醒院友家人的同意，不會在院友不清醒的情況下，以他作為接種疫苗的試驗。

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