醫管局員工陣線昨日擺街站呼籲市民杯葛「安心出行」，創科局及醫管局今先後發聲明批評，稱行動為發佈失實資訊、誤導公眾、「公然擾亂抗疫工作」，要求停止行動。員工陣線回應指，政府聲稱「安心出行」不提取資料，但卻即將加入藍牙功能追蹤行蹤，其政治目的市民有目共睹，工會不受聲明影響，將繼續舉辦街站。

創科局聲明指，有組織「打着醫護旗號」，向公眾發佈失實資訊及誤導公眾，「公然擾亂抗疫工作」，行為令人憤怒。局方又重提「安心出行」沒有追蹤功能，政府不會備存用戶資料，聲稱絕不構成私隱風險。

醫管局聲明則指，有部份醫護人員發佈有關「安心出行」失實資訊，不認同有關行為，呼籲停止，以免誤導市民。局方指，相信在保障私隱的大前提下，使用「安心出行」有助防止病毒傳播及進行接觸追蹤。

余慧明：不會受聲明影響

醫管局員工陣線主席余慧明回覆《蘋果》表示，政府多次強調「安心出行」不會提取資料，但卻即將加入藍牙追蹤功能，如果應用程序只是希望市民自行記錄行程，根本毋須加入追蹤功能，背後政治目的市民有目共睹。她指，工會不會受到聲明影響，將會繼續舉辦街站。

醫管局員工陣線昨日於旺角擺街站及派單張，呼籲市民杯葛「安心出行」。工會指，大部份途經的市民均表示不會下載，更有市民即場刪除「安心出行」應用程式。工會憂慮「安心出行」的目的是為了監控市民，令人習慣私隱不受保障，呼籲市民團結一致拒絕下載。

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