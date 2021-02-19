政府空降民政事務局副秘書長李百全接任廣播處處長，李過去曾任多個政府部門，包括前教育統籌局、前特首私人秘書、以及民政事務總署副署長等；他沒有任何傳媒相關工作經驗，早於2001年已被官場形容為「打得之人」。任民政事務局副秘書長期間，更主理國民教育、青年及宗教等事務，不時出席各大社團總會等活動。

廣播處長月薪251,250元 升職加薪1.4萬

政府今日任命李百全下月1日接任廣播處處長，指早前曾公開招聘處長一職，惟未能物色到合適人選，根據商經局去年7月發出的廣播處長職位招聘廣告，廣播處長屬首長級薪級表第5（1）點，月薪為251,250元，任期為三年，同時享有房屋津貼等福利；民政事務局副秘書長則屬首長級薪級表第4點，月薪為236,650元，李百全是次升職，月薪增加1.4萬元。

全無傳媒相關經驗 主理國教

根據政府公開的資料，李百全並無任何傳媒相關工作經驗。翻查資料，李百全過去曾任多個政府部門，他現時主理國民教育、青年事務以及宗教事宜。他在任期間，不時出席各大社團總會、鄉議局以及慶回歸等活動，同場不少中聯辦官員或地方鄉紳。

李百全現時52歲，2002年任教育署專責事務科助理署長，負責打擊無牌學校、補習社及幼稚園超收情況，及後調任民政事務總署助理署長，當時他在官場已被形容為「打得之人」。

曾任前特首曾蔭權副私人秘書

前特首曾蔭權2007年參加競選，到選舉管理委員會交提名表時，接收其申請表的職員正是李百全，其時李百全為財經事務及庫務局首席助理秘書長，獲時任財政司司長唐英年垂青，邀請其撰寫2006年度的財政預算案。當預算案獲立法會通過後，李就隨即獲曾「挖角」，調任為曾的副私人秘書，更陪同曾赴京接受任命。

根據土地註冊處及公司註冊處資料，李百全現時並無持有物業或任公司董事。

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