因虐打印傭Erwiana被判監6年的前僱主羅允彤，早前在民事訴訟中被判須向Erwiana賠償約81萬元，惟及後揭露她在襲擊案裁決前數天，將約值868萬元居屋單位的一半業權，無條件轉讓予丈夫。Erwiana認為羅企圖逃避賠償責任，獲高等法院批准介入牽涉業權轉讓的訴訟，並煞停轉讓。羅允彤欲上訴，但申請法援時被拒，在高院上訴法援決定時亦敗訴。羅認為處理法援上訴的高院聆案官出錯，日前提出司法覆核。

申請人羅允彤，被告法律援助署署長。資料顯示，受虐前家傭Erwiana Sulistyaningsih在2017年獲區域法院判決民事索償勝訴，但羅的丈夫徐潤斌（Barry）無緣無故聲稱羅欠他300萬元，同年入稟高院狀告妻子要求還款，甚至要求法院向妻子釘契，收回其業權。Erwiana在高院成功介入羅被丈夫「追債」案，法官解除羅的丈夫提出之財產扣押令。

申請書指羅允彤不服高院上述決定，打算上訴，但不獲法援。她就法援署決定向高院上訴，但指聆案官李紹豪出錯，未有正確考慮她的勝算，故申請司法覆核，尋求高院推翻李官決定，甚或直接判決她可獲法援。

羅允彤於2015年2月被裁定傷人罪成，判囚6年，她已於2018年中出獄，而Erwiana則於同年大學畢業。

【案件編號：HCAL180/21】

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