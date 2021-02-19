政府昨公佈安排5類人士優先接種疫苗，包括醫護、長者、紀律部隊、安老院舍及殘疾人士院舍院友及工作人員等。政府未有等待科學委員會開會，即決定優先接種次序，公務員事務局局長聶德權今早在電台節目稱，已參考委員會建議優先接種的組別，而下周將發信予安老院舍徵詢其接種意願，強調仍會等待委員會的建議才落實計劃，「唔好誤會一早講定長者要接種，點樣做一定會聽科學委員會意見」。

聶德權說，政府提供的疫苗一定安全、有效及有質素，已經過科學委員會專家審核，及食衞局局長認可緊急使用。他又指即使科興疫苗三期臨床數據的長者人數不足，亦不代表不能接種疫苗，強調接種時一定會有醫護人員在場，觀察現場人士情況並作判斷。

聶德權稱會判斷長者接種效應是否大於風險

問到政府搶先公佈優先接種的組別，會否對科學委員會開會造成壓力，聶稱委員會是獨立專業意見，不會感到壓力，又指在全球疫情大流行下，會判斷疫苗接種在長者的效應是否大於風險，強調「無嘢係零風險」，亦相信專家會按專業來作出相關判斷及建議，當局亦會按建議落實措施。

食衞局局長陳肇始亦在另一電台上表示，科學委員會早前已提及優先群組問題，亦有看過不同疫苗的數據和資料，但被質疑委員會早前的建議只是聚焦BioNtech和阿斯利康疫苗兩款疫苗，並無觸及科興，陳則稱，因為當時科興未有更多數據，而委員會是研究優先群組，並非批准疫苗。

對於長期病患者未獲安排優先接種，聶德權回應稱，當局是平衡高風險、易感染體弱長者及維持公共服務必須人員後定出組別，會在接種計劃開始一個月後檢視情況，視乎疫苗供應及接種情況，可以開放予非長者的長期病患者，強調計劃機動。他說，科興疫苗主要透過5間疫苗接種中心及過千間私家醫生診所接種，大型接種中心每天提供2,000至2,500針，中心需要網上預約，不設「walk-in」。

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