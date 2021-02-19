前年11月理大圍城，警方連日與留守校園的示威者爆發大規模衝突，事後警方大肆拘捕欲前往校園營救的市民，逾200人因涉在油尖旺一帶聲援校內抗爭者而被控暴動等罪，惟警方未曾落案起訴被圍困校內的人。警方今晨拘捕12人，並且落案起訴他們在理工大學內或附近參與暴動，是首次被控於理大內突破警方包圍的被告。除了一名聲稱當時擔任救護員的被告外，其餘11名被告均須還柙，案件下月1日再訊。有被告於犯人欄內禁不住哭泣。

九男三女被告年齡介乎16歲至30歲，依次為餐廳經理郭添明（20歲）、汽車美容技師嚴家朗（28歲）、中大生許寧軒（20歲）、羅姓學生（16歲）、女學生李嘉希（19歲）、女學生馬嘉惠（27歲）、陳姓女學生（17歲）、伊利沙伯醫院醫護助理陳俊邦（21歲）、學生鍾泯浚（30歲）、無業男郭志帆（24歲）、地盤工人袁太林（21歲）以及學生李日朗（21歲）。

其中嚴家朗、許寧軒、李嘉希、馬嘉惠、鍾泯浚及郭志帆被控於前年11月17日在理工大學與不知名人士參與暴動。另外所有被告均被控於同月18日在暢運道及科學館道香港理工大學一帶與不知名人士參與暴動；而鍾泯浚及郭志帆則再被控一項無牌管有無線電通訊器具罪，指他們於同日在科學館地下電梯大堂內管有無牌對講機。

控方申請將案件押後再訊，屆時會將案件轉介至區域法院處理。控方同時反對辯方的保釋申請。據了解，各被告企圖突破警方的包圍，並途經暢運道，其後進入科學館。有閉路電視拍攝到部份被告嘗試匿藏及棄置身上裝備。

其後警方到場拘捕17人，其中12人今被帶上庭應訊，另有1人經已被檢控其他罪行，不排除將來會被加控，餘下4人已離開香港。最終郭志帆是唯一獲准保釋候訊的被告，他須交出5萬元擔保金、不得離港、晚上9時至翌早6時宵禁、每周須向警署報到。

【案件編號：KCCC519-530/21】

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