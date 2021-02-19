藝人張栢芝2018年公佈誕下第三名兒子，其父親身份一直成謎。《壹週刊》其後曾公開張栢芝三子的出世紙作報道，張及後向個人資料私隱專員公署作出投訴。《壹週刊》確認，警方近日向兩名《壹週刊》記者及公司發出告票，案件下周一（22日）提堂。

《壹週刊》副社長暨總編輯麥景慶回應《蘋果》查詢時表示，兩名員工及公司近日接獲法庭告票，指有關員工及公司涉違法取得他人資料。案件將於下周一於觀塘裁判法院提堂。麥續表示，兩名員工已獲律師處理案件，由於案件已進入司法程序，不便回應太多。其中一名被告是麥景慶本人，另一人是《壹週刊》記者。

傳媒過去是可透過公開渠道，向入境處查冊而取得採訪對象的出世紙及結婚證書等資料，但前年反修例運動大批警員遭起底，入境處於同年10月悄悄封殺查冊，要取得當事人授權才可查閱有關資料。

警指接獲機構轉介投訴 諮詢律政司意見後決檢控

警方回覆指，於2019年10月接獲一機構轉介投訴個案，指有人於同年1月未經他人同意下發放其個人資料。東九龍總區重案組人員調查及諮詢律政司意見後，今年1月下旬以法庭傳票形式檢控一名47歲本地男子及兩間公司「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪；及以法庭傳票形式檢控一名40歲本地男子「協助及教唆披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」罪。案件將於下周一在觀塘裁判法院提堂。

個人資料私隱專員公署回覆指，由於案件已進入司法程序，不適宜評論。根據《個人資料（私隱）條例》，披露未經資料使用者同意而取得的個人資料屬罪行，一經定罪，可處罰款1,000,000元及監禁5年。

翻查資料，該報道已經下架，但報道中的內容，如張的第三子名為張禮承（Marcus）、父親一欄未有寫上姓名等詳情，現時仍可在內地及台灣網站見到。

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