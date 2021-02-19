早前法院拒批涉《國安法》的疑犯保釋，令外界質疑做法違反普通法下的「無罪推定」原則。律政司司長鄭若驊今日主動在親建制的《星島日報》撰文反駁，聲稱《國安法》只就危害國家安全案件加入嚴格的保釋門檻，並無否定「無罪假定」，又引述法院判詞聲稱《國安法》強調維護國家安全的同時，會保障及尊重人權並堅持法治價值。

鄭若驊指控社會上有個別媒體及人士，對《國安法》發表偏頗或帶有誤導性言論，也有媒體斷章取義，將《國安法》概括為「乃中央為香港『親自立法』」，藉此批評終審法院以「缺乏司法管轄權」為理由，沒有審理一名被控人遭扣押「是否違反《基本法》賦予的人權」，惟相關評論文章並沒有引述終審法院提出的理據。

鄭又批評，認為《國安法》違反「無罪推定」是荒謬說法，完全沒有憑據，辯稱《國安法》只就危害國家安全案件加入嚴格的保釋門檻，並沒有否定「無罪假定」。她續指，《國安法》第4條和第5條清楚規定根據香港法律所享有的人權和基本權利須予以尊重及保護，清楚列明「假定無罪」的原則及其他訴訟權利，並引用終院在評論保釋安排時指，被控人有「繼續」實施危害國家安全行為的風險，不能解讀為暗示被控人未經審訊，已被視作有罪。

批評報道只著眼法庭裁決忽視理據

同時，鄭批評有報道只著眼法庭裁決的結果而忽視當中的理據，對正確了解法庭決定是毫無幫助，並指法庭在判辭列出的理由，解釋了達至案件結論所涉的分析和步驟，社會大眾毋須揣測或猜度法庭作出判決的背後考慮。

翻查資料，壹傳媒創辦人黎智英被控違反《國安法》中勾結外國勢力罪，在裁判法院提堂後遭還柙，後獲高等法院批准以嚴苛條件保釋，但之後又被終院撤銷保釋。黎昨日再提保釋申請，《國安法》法官彭寶琴聽取陳詞後，認為沒有充足理由相信黎不會在保釋期間作出危害國安行為而拒批保釋。公民黨主席兼資深大律師梁家傑昨回應查詢時指，黎申請保釋再次被拒，至今五名國安法被告無一成功保釋，必然加強公眾認為國安法被告不會獲准保釋的印象。

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