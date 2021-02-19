市民前年11月11日響應網上號召到中環「和你Lunch」，其間有文員被指向警長掟雪糕筒，被控襲警罪。案件經審訊後，裁判官崔美霞今裁決指，聲稱視線從無離開過施襲者的涉案警長，作供期間承認視線一度落於朝他擲來的雪糕筒，而且警長只靠衣著辨認施襲者，法庭不可依賴其證供，加上其證供與在場其他警員的說法有矛盾，故裁定被告文員罪名不成立。

被告李浩民（28歲），控罪指他2019年11月11日在中環畢打街會德豐大廈外襲擊警長蔡華麟。

裁判官指，本案主要爭議在於犯案者身份的辨認，目擊者只有涉案警長蔡華麟一人。蔡在庭上供稱，過程中視線從沒離開過被告，認定被告是施襲者。然而，他承認由雪糕筒朝他擲來開始，他便注視並觀察雪糕筒，並曾閃身避開，直至雪糕筒着地。蔡後來亦同意，對施襲者的觀察曾有間斷。

另外，蔡其後追截用黑布蒙面的犯案者，但沒留意對方何時脫下面罩。崔官認為，蔡要在人群中穿插追截，同時視線不離開目標人物，應是不可能。

此外，曾有其他警員加入協助追截，惟蔡對於犯案人的衣著、以至現場人數是20人抑或100人，均與其他警員的證供有出入。而蔡本人的證供亦前後矛盾，最初自稱拘捕被告，隨後又說是同僚拘捕。控方依賴蔡辨認被告，蔡庭上指犯案者身穿灰色上衣，並揚言現場只有被告作如此衣著，惟實際上現場有多於一人身穿灰色衣服。

崔官指，法庭不可穩妥地依賴蔡的辨認證供，基於以上種種，控方未能在毫無合理疑點下證明被告就是掟雪糕筒的人，故裁定被告罪名不成立。

【案件編號：ESCC2538/19】

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