教育局早前宣佈「優化」高中四個核心科目，中文科四卷中僅保留閱讀及寫作，並新增「實用寫作」，並將說話評估融於校本評核中，刪去聆聽部份。教育局今午（19日）舉行簡介會，考評局中國語文評核發展高級經理譚慕儀形容，說話及聆聽是「無辦法之下的取捨」，稱教師可於日常教學中培訓學生相關能力。不過，有中文科老師質疑教育局「自打嘴巴」，認為改革似是「走回頭路」。

實用寫作只須學生完成「簡單、單一」任務

在最新「優化」中，教育局預計可從中文科釋放約50小時；並建議在卷二寫作卷中，新增實用寫作。譚慕儀指，「實用寫作」只是暫稱，旨在考核學生對應用寫作技巧，並區分命題寫作；而初步構思上，會提供與日常生活情境有關的簡單資料，讓考生按題目寫作500至550字。

她解釋，以往考生在寫作上追求字數「鬥多」，故建議設字數限制，並以語境、內容及表達組織作評分項目。譚重申，實用寫作只要求學生完成「簡單、單一」的任務，不希望在卷二中有過多負擔。

教育局建議融合中文科必修及選修部份，指校方可善用「建議篇章」加強文學文化學習，惟簡介會上未有公佈增設的建議文章，譚僅解釋篇章只是學習內容的一部份，教師亦可按學生學習需要選用。

考評局：日常課堂已有說話聆聽培訓

在校本評核方面，譚慕儀指「閱讀匯報」值得保留，而將說話能力評估融於校本評核中，可讓學生在熟悉環境中發揮。她指，在實際考評操作上，公開評核中聆聽元素將被取消，並指已參考課程專責小組「因卷別較多及繁瑣」的建議作出取捨。

有教師問及取消後文憑試考核如何培訓學生說話及聆聽能力，譚重申日常課堂上已有相關培訓；又強調閱讀及寫作才是中文重要元素，形容是「無辦法之下的取捨」。

譚慕儀指，校本評核中的文字報告及口頭匯報預計佔分比重相同，但具體方向仍須待評核大綱、樣本試題、評分參考及教師手冊出爐後才確實，預計5月至6月可完成。至於各卷分數比重仍須待教師提交意見。

在簡介會上，有教師問及有關中三全港性系統評估（TSA）仍有說話評估，教育局高級課程發展主任（中文）何燕萍指，中學文憑試與TSA性質及評估不同，指TSA是要評核學生該階段的能力，並幫助該學校加強學與教，又形容是「低風險評估」。據悉，簡介會上未有教師問及有關「普教中」事宜。

中文科老師質疑教育局「自打嘴巴」

教協理事、中文科教師王美琪認為，簡介會預設方向，相信方案必然會落實。她相信，說話能力融於校本評核後將難以「返轉頭」，續指過去10年教育局不斷改變說話卷考核形式，顯然當中存有流弊，故教局最終交由學校自行評核。她相信部份教師亦希望能同一平台考核學生能力。王續指，坊間有聲音指考評局在安排卷四的人手及場地的開支龐大，相信亦是教育局考慮之一。

對於最新的「優化」方案，王相信必定會有同工感不滿，但若然教育局強行執行，同工只能無奈接受，及按稍後出爐的評核大綱及相關指引行事。

王美琪又認為，方案雖不至於重回「死讀書」的舊制時代，但質疑教育局是「自打嘴巴」：「因為卷三（聆聽及綜合能力）同卷四（說話能力）都係佢哋提出嚟，而家又取消返。」形容改革似是「走回頭路」。

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