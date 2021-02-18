【本報訊】中聯辦出現高層人事變動，最高人民檢察院辦公廳主任王松苗空降擔任秘書長，成為「西環大管家」，今次人事變動是繼廣東省委前常委、前紀委書記施克輝擔任中紀委駐國務院港澳辦紀檢組組長之後，港澳系統再出現高層調整。有評論員相信北京安排有法律背景人士擔任此職，是要將政治任務包裝成依法治國。

中聯辦官網「主要官員」一欄昨更新資料，顯示現年52歲的王松苗擔任秘書長。王為安徽岳西人，1990年畢業於華東政法學院法學專業，其後在最高人民檢察院《檢察日報》工作達22年，位高至總編輯，先後兩次獲中國新聞獎並獲第十屆長江韜奮獎，聲稱獲封為「法治新聞人」。王2013年擔任最高檢計劃財務裝備局局長，2016年出任最高檢辦公廳主任兼新聞辦主任，據知農曆年前上任中聯辦新職。原秘書長文宏武據知正參與在港籌建「文化央企」，助北京推動人心回歸。

劉銳紹：包裝依法治國

時事評論員劉銳紹分析，空降的王松苗不多參與涉港事務，不用顧慮人脈和利益關係，相信有助中聯辦更直接執行中共國家主席習近平的指示，「中聯辦嘅知港派已經越來越少、越來越靠邊站」。他指中聯辦秘書長可稱「高層」，由具法律背景的王接任，料要助北京將政治任務包裝成「依法治國」。

劉並稱，現時很多中央重要職位都由有法律知識或背景人士擔任，「（北京）想用呢啲人士，帶出（政策）一個可信性，但國內其實已公開講咗好多次，法律都係要為政治服務」。