教育局今公佈申請全面復課的學校當中，補習學校及幼稚園大約各佔一半，未有透露中、小學實際數字。有資深校長表示，疫情仍然有待觀望，不急於全面復課。有黃大仙區及西貢區小學校長亦透露，區內全數官津小學暫只考慮讓三分一學生復課。

資助小學校長會名譽主席、聖公會聖雅各小學校長張勇邦表示，理解部份家長希望子女能早日復課，但參考過往經驗，疫情隨時會於長假期後反彈，認為小學不急於全面復課，並指其小學下周一（22日）也只會先讓六分一學生返校。身兼幼稚園校董的張亦表示，官津小學有別於部份自負盈虧的幼稚園，經營壓力較小，他近日未聽聞有官津小學申請全面復課。

而浸信會天虹小學校長馮耀章稱，據他了解，黃大仙區的小學現階段均先考慮恢復兩級即全校三分一回校授課；區內絕大多數學校包括天虹小學，會先讓小五、六回校上課。他解釋，不少學校3、4月考呈分試，先讓這兩級回校上課，可讓老師盡早了解同學情況。

馮解釋，全校教職員是否接受檢測，非「校長一人說了算」，加上農曆新年後或有機會出現新感染群組令疫情反彈，故相信學界也傾向觀望疫情在未來半個月的發展再定奪，「都停咗咁耐，唔爭在嗰一、兩個星期啦」。

有西貢區小學校長亦透露，區內22間官津小學現階段均會先讓三分一學生回校上課，其中15間暫不安排職員進行檢測，有6間小學則仍在考慮。該校長認為，全面復課的條件應為疫情緩和，而非師生接受檢測。

有傳媒亦報道，部份直資學校早前獲教育局批准下周一（22日）起恢復全校半日面授課堂，當中包括保良局林文燦英文小學。另一直資學校油塘福建中學附屬學校據報亦已完成教職員檢測，有條件全校復課，但校方計劃下周一起先安排半數學生回校，3月上旬起才安排全面復課。

仁濟醫院暫無轄下學校全面復課

辦學團體仁愛堂回覆《蘋果》查詢時表示，因校情各異，預計3月1日至3月中下旬，各屬校會陸續全面復課，並先經校董會書面議決。

另一辦學團體仁濟醫院則表示，轄下學校目前未有申請全面恢復面授課堂，各校會遵循當局指引的防疫措施；保良局則未有正面回應屬校復課數字，僅指局方鼓勵各屬校教職員參與檢測，以減低傳播風險，讓學生盡快重返校園。

記者 羅智堅 陳紫晴

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