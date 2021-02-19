前年10月1日示威者「遍地開花」，多區有示威活動，事後9名男女被控在黃大仙鳳德道參與非法集結，惟案件審訊期間，多名警員遭辯方質疑互抄口供。裁判官黃士翔早前裁定其中8人的控罪表面證供不成立，毋須答辯，唯獨當日被搜出身藏溪錢的女護士表證成立。案件押後至今日裁決，黃官裁定女護士脫罪，指當日黃大仙區多處均有人集結及堵路，即使女護士身穿黑衣褲、戴黑口罩及身上藏有溪錢，亦沒證據證明她在控罪所指稱的鳳德道參與集結。旁聽市民聞判後拍手。

私人女護士李咏梅（29歲）被指於2019年10月1日在黃大仙鳳德道及盈鳳里與其他人參與非法集結。至於同案的工程師高子晉（25歲）、學生甄健輝（22歲）、公關許忻陽（25歲）、女教學助理羅妙霏（24歲）、學生林坤煒（22歲）、學生鍾孝庭（19歲），以及分別15歲及14歲的男學生，早前則被裁定控罪表證不成立。

警不能肯定兩批出現於盈鳳里的人屬同一批人

黃官今解釋8名被告控罪表證不成立的裁決理據，指辯方不爭議當日上址有人非法集結，爭議只在於各被告有否參與。黃官指，當日警方到達上址後，黑衣示威者隨即四散。多名警員均供稱轉入盈鳳里後，先看到一批示威者向龍翔道方向的小徑跑走，其後又有一批示威者沿小徑跑回盈鳳里。警員就在當時制服跑出的十多人，包括該8名被告。

黃官同意辯方所指，沒證據顯示上述兩批示威者是同一批人，多名警員證人亦表示不肯定。黃官指出，片段顯示兩批人出現的時間相差十多秒，並非一段短時間；而且第二批人士當中，有一名穿灰上衣及短褲的男子，但他沒出現在第一批人當中。

因此，黃官認為雖然該8名被告都是身穿黑衣、戴黑口罩及防毒面具，當中更有人持`有美國國旗，但沒證據證明他們曾參與控罪所指、發生在鳳德道及盈鳳里的非法集結，故裁定他們的控罪表證不成立。

官指當時社會氣氛下被告仍穿黑衣褲戴防具屬自招嫌疑

惟對於辯方質疑各警員的證供有矛盾，黃官並不同意，稱有關矛盾只在於距離示威者遠近與否，反而顯示警員憑自己記憶作供。黃官亦不同意警員互相抄襲證供，指他們來自同一職業，會使用類似字眼並不出奇。雖然其中兩名警員的證供中，連錯誤之處亦相同，但不影響其他警員的證供可信性。

至於被裁定控罪表證成立的李姓女護士，黃官指她在鳳德道外的小巴站被截獲，位置與其他被告不同，再加上她當時身穿黑衣褲、戴黑口罩及藏有溪錢，故裁定其控罪表證成立。惟黃官認為，控方沒有傳召截停被告的女總警司出庭作供，法庭無法得知她被截停前做了甚麼，故不能排除她也是從龍翔道跑回盈鳳里的第二批人士之一，最終裁定她脫罪。

裁決完畢後，學生甄健輝及教學助理羅妙霏向控方申請訟費，指控方證據十分薄弱，且案發時街上有很多途人，穿黑衫褲是個人選擇，加上當時的社會氣氛下，「周街都有催淚彈」，故兩被告戴防毒面具外出保護自己，也可理解，不應視為自招嫌疑。控方反對，指兩被告的衣著及工具與其他示威者相若，行為自招嫌疑。

黃官最終拒絕批出訟費，指正正因兩被告在當時社會氣氛下仍身穿黑衣褲、戴防毒面罩及手套等外出，加上見到警員後逃跑，行為屬自招嫌疑，「更令人懷疑佢哋參與非法集結，只不過唔係本案中嘅非法集結」。

【案件編號：WKCC3817/19】

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