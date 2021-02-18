「這就是中共正要審查的：我們與生俱來本應具備吸引更好的能力、我們透過對話去解決分歧的能力。」中文大學新聞與傳播學院助理教授徐洛文認為，Clubhouse的出現提供了一個有序討論的公共空間。Clubhouse最終還是在內地被禁，他指，雖然時間短暫，但是也確實在這一次交流見到「希望」，一次讓人知道原來兩岸三地民眾、少數民族之間是互相理解的希望，一次「We Connect」的希望，這也是中共最不樂見的，「咁樣講可能好膠啦，但今次係希望囉。希望係𠵱家香港甚至華人社會最欠缺嘅嘢，但今次係俾人睇到，原來香港人、台灣人、大陸人都有另外一面。」

徐洛文2月初便開始使用Clubhouse的他，本來常聽的是攝影相關的房間，後來新疆、天安門等敏感議題出現，他也移師去收聽。他也感受過新疆房的衝擊，衝擊不單是一個個新疆人對着5,000人說出自己的遭遇，更是有內地人聽完後理解、認同。「以往每每出一個新媒體，也可讓中國人唞氣，就像Twitter被禁前一樣，只是隨着中共禁網技術越趨成熟，要出現這樣的媒體也越來越困難，這一次是天跌下來的機會」。

中共愛鬥爭 不樂見溝通

徐洛文說，其實大家在聽新疆等議題時，都已經預期總有一日會被封，「但係大家其實都倒數緊，所以大家都好珍惜可以好好對話嘅機會。」他指，Clubhouse上猶如一個無分地域的小型公共空間，大家無分背景和種族，人們彼此之間發揮了最大的作用，一位主持人已經連續主持了九個小時，志願者和其他人立即出來接力；有人突然無法以普通話說出自己的意思，其他人會友好且耐性地，告訴他只管說廣東話，自己會為他繙譯成國語。

比起其他媒體，徐洛文指，Clubhouse特別之處在於並不是所有人都可以進入，要用iOS系統，也要有邀請碼，以語音為主導，亦令人感受到講者的溫度，它沒有用上很多的科技，卻予人足夠的社交感。

Clubhouse最終被禁，徐洛文也有點失落，但他見到「希望」，給人機會知道只要沒有防火牆和中共審查，大家仍可互相理解，不是每次一來就是衝突的，「一有機會，佢哋（內地人）就會好想出嚟同人講嘢。」他說，這樣的「We Connected」對中共來說，是最不樂見的，就好像2019年的社會運動，初期也有抗爭者會到尖沙嘴與內地人講述理念。

Clubhouse確有資訊安全疑慮，或在中共禁後，Clubhouse在華語圈失去魅力，徐洛文說自己也少聽了，但他希望，日後會再出現這樣的公共空間，只是下個「Clubhouse」已不知何時出現。