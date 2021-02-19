關閉逾兩個月的迪士尼樂園今日重開，今日起進入樂園必須網上預約，如即場買票必須掃描樂園二維碼作網上登記，不懂登記會由職員協助；或者掃描「安心出行」。另外去餐廳用膳同樣亦需再登記或嘟「安心出行」。香港迪士尼樂園度假區新任行政總裁莫偉庭（Michael Moriarty）首次出來與公眾見面，並向幸運中獎家庭拜年和送上禮物。

今早入園秩序大致良好，市民要量體溫、查袋、到售票範圍可掃描兩種二維碼登記。經惟樂園採取全電子登記，令部份隊伍需較長時間輪候。

而餐廳位置同樣需要登記，因不少家庭有小孩同場，多數人揀樂園的二維碼一次過幫家人全部登記，使用「安心出行」二維碼者則無法為小朋友登記。有食客在門外登記時多番不成功，他指入園時已登記所以順利入場，「出面係用紙仔（登記）！邊有咁複雜。好麻煩呀，你叫林鄭取消呢啲咁複雜嘅嘢啦大佬！」

另一食客莊先生則指自己一直留家抗疫所以沒有下載「安心出行」，坦言要填資料登記有點麻煩，「係麻煩，但ok啦」，指稍後會下載「安心出行」。

多數遊客都指今日入場大致暢順，但昨日登記花了很多時間預約。有購買年票的樂園粉絲林太與媽媽梁女士久別樂園重臨，指昨日花了三小時才成功預約，「以為今日平日、又白金卡先入得，會少啲人，點知仲多過上兩次！」她說無辦法下只能跟政策登記個人資料，但不想用「安心出行」，會盡量自己登記，「有少少（擾民），都無辦法啦，本身電話冇乜app都唔想download。」中學生June 和Julia今日掃「安心出行」後入場，她們都指昨日花了逾一小時預約。

今日扮成《冰雪奇緣》角色Olaf的嚴同學對今日樂園重開非常興奮，「終於都可以勇闖城堡！」他稱自己為方便故選擇掃描「安心出行」入場，「好似麻煩咗，我覺得人應該係自由，唔好搞咁多嘢。」

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