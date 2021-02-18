重建問題蹉跎多年，大坑西邨居民權益關注組主席的歐陽潔珍說，以2014年傳出四叔捐地起居屋最難忘，「全邨最開心，因為覺得政府接手」，惟捐地無下文，之後的重建方案也無聲色。沉寂至去年底政府首度委託市建局插手重建，似乎再現曙光。但她說，已有長者等不及重建離世，「差唔多每日都見到有白蠟燭擺門口」。有區議員說，或待農曆新年後才展開磋商重建方案，若不撥出區內公屋安置居民，恐難啟動首階段重建。

即將退休的歐陽潔珍，自15歲隨家人入住大坑西邨。她說，90年代平民屋宇公司提出大幅加租兩成，促使關注組成立。原本只是平凡打工仔的她，自1998年起任主席至今，「無諗過做㗎，但始終都要有個人去做先可以組織到啲街坊，咁咪做囉」。

歐陽指，啟德機場搬遷後，邨內開始有重建聲音，因樓宇結構和渠管老化，加上居民年紀漸大，沒有升降機成一大問題。自此關注組遂將重心轉移至重建問題。

街坊憂安置要審查入息及資產

多年來出過不少重建方案，歐陽說，以2014年傳出時任平民屋宇董事之一、「四叔」李兆基擬捐出大坑西邨地皮起居屋最難忘，「全邨都好開心。因為覺得捐地即係政府接手，唔使同佢bargain（討價還價），當年真係全邨都贊成咁滯」。惟「捐地」無下文，之後還曾有人來拍門，提出20萬元津貼或優惠價買內地碧桂園等補償，反令居民憤怒，「我哋有錢買樓就唔使住喺度啦，第二日再嚟就趕晒佢哋走」。

她稱，一班街坊感情要好，會互相幫助照顧小朋友和長者，住高層的她試過不舒服，有街坊專程買飯送上門，弄傷條腰時，低層街坊還讓她暫住數天休養。然而重建方案多年來無法達到共識，她說，有行不到樓梯、一直希望重建的老街坊已等不及重建離世，「舊年走好多好多（街坊），差唔多每日都見到有白蠟燭擺門口」。

去年底《施政報告》首度委託市建局，與平民屋宇公司合作重建，是否重燃希望？她說：「唔知㗎，主導權唔喺街坊度，喺政府度」。擔心安置時會有公屋上樓般的入息及資產審查，或令不少入息、積蓄超出限額但無法負擔私樓的街坊成「夾心」，盼政府可體恤。

區議員憂無限拉鋸

當區區議員譚國僑指，《施政報告》後平民屋宇或市建局暫未與居民會面，或待農曆新年後才展開磋商。他表示，因大坑西邨不再接受新租戶，住戶數目未來亦只會減少，估計1,603個單位當中，現時只有約1,200戶有人住，長者佔至少30%。

他說，平民屋宇無法像房委會般重置居民，即使2016年提出分期重建，也未能滿足居民需要，「你無電梯，好多年紀好老，而家吉房全部都係高樓層嘅地方，根本生活上照顧唔到。啲樓又幾十年，吉房無維修過，入到去係爛屋一間」。

譚指，市建局插手也面對同樣問題，認為政府應出手利用區內新建公屋，將首批約200戶居民安置上樓，啟動第一期重建，落成後將居民調回大坑西邨，公屋歸還房署，「大家都最無蝕底」。若政府夠進取，可將所有居民安置上樓，甚至回購地皮，直接建逾4,000間公屋，「但唔覺得佢有咁大魄力」。

他強調，大坑西邨不是純私人公司持有的土地，當年是有公帑資助、具社會目的廉租房屋，政府原則或政策也應支持。他說，如市建局或平民屋宇未能承諾日後租金水平及安置等細節，重建亦只會無限拉鋸。

平民屋宇回覆《蘋果》指，正和市建局商討合作細節；市建局則稱，正與平民屋宇商議規劃和設計、租戶遷置安排及興建方案等，計劃內容將適時交予市建局董事會討論和審批，並向公眾交代。

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