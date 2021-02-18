「希望香港人都平安、無事，希望大家可以堅持去繼續關顧為咗香港而失去自由嘅人」，這是現時已流亡海外的前立法會議員許智峯向香港人道上的新年祝福。自去年12月公開宣佈流亡，至今已經兩個月，直到現在仍然感覺一切很虛幻，「好似係成世人都冇諗過會發生嘅嘢」，在38歲這年落在他的身上。今年是許智峯流亡後度過的首個農曆新年，過往十年，他都會在新年前為街坊寫揮春，今年一切都改變了，但他慶幸家人仍然在身邊，「相比起其他一個人自己出嚟嘅手足已經好好多，同佢哋係冇得比，佢哋係更加伶仃同寂寞。」

駐英記者李雨夢 英國報道

年初一的早上，許智峯相約記者在倫敦一個公園見面，在倫敦逗留了兩個月，一切都開始慢慢適應，少了在香港被人跟蹤監視、警方會突然在清晨上門拘捕、法庭會否批准保釋等精神壓力，受訪時候，他的神情明顯放鬆不少。

回想起過往十年的新年，從中西區區議員到立法會議員，新年前夕他總會為街坊寫下過千張揮春，「由唔係好識咁開始，開頭淨係寫一款，一開始淨係寫大吉大利，其他字都唔係好識寫，之後去搵師傅學吓，就一年寫得比一年好，每年寫好多，喺香港覺得係日常工作一部份嘅事，嚟到就會覺得係好珍惜呢啲事，裏面同街坊一齊分享嗰啲都係感情嚟，會掛住。」

回想起過往的時光，與今年流亡在外，已是截然不同的光景，「以前覺得寫揮春畀街坊係開心，依家連呢啲機會都冇，今年一張都冇寫過，因為走得太急，我連文房四寶都冇帶喺身」，不過一年，許智峯從立法會議員變成被香港警方通緝的流亡人士，「由從政一刻都冇諗過，要流亡㗎咩？但如果唔係咁樣，繼續去堅持自己嘅理想，下場必然就係坐監、連累屋企人等等，我冇諗過香港會變成咁。」

問到許智峯今年新年是如何度過時，他只道「簡單嚟講就係冇乜點過」，但在年三十晚的除夕夜，還是可以和家人一起吃頓團年飯，已是教他最感恩的事，「雖然有啲欷歔係見唔到好多人，但好在最親嘅屋企人都喺身邊。」念及其他隻身流亡到英國的抗爭者，許智峯認為自己已是相較幸運，「其中一種欷歔就係覺得，就算自己流亡起嚟，都比其他手足好好多，都有同其他自己一個人出嚟嘅手足有少少相處，理解佢哋嘅境況，佢哋係更加慘、更加伶仃、更加會寂寞啲。」

「好似係呢世人都無諗過會發生嘅嘢，就發生咗」

身處英國已經兩個月，只是一切對於許智峯來說，仍然感到虛幻，「好似係呢世人都無諗過會發生嘅嘢，就發生咗，加上我本身唔係運動領袖，只係傳統政黨同區議員出身。嚟到呢度兩個月，畀我感覺都係幾虛幻，但要提醒自己，呢個係實實在在喺眼前嘅現實。」

沒有了議員助理的幫忙，這些時日，打國際戰線的工作都要一腳踢，從英國、歐洲議會、五眼聯盟的游說工作中，都有他參與其中的身影，「工作排山倒海咁嚟，見議員、官員、團體等，同埋香港啲官司仲要同律師有好多嘢處理，有啲工作係有時間性的，例如歐盟同中國簽投資協議，而家嘅時間就係黃金時間去大量密集去做游說」，就投資協議的事項，許已排了大量與歐洲議會議員的會面，游說歐盟各國於經濟上共同孤立中國。

「目標就係要打返去屋企」

許智峯知道，短期內能夠回港目前已不是他人生的選項，身處海外的他深深明白，這次流亡，「目標就係要打返去屋企，繼續呢場仗，直到打贏為止先返到屋企。」此時此刻，每日仍然會追看香港新聞的他感到，「喺香港嘅人真係好辛苦。」

新年之際，記者請他向香港人說些祝福說話，許智峯說：「見字飲水，希望香港人都平安無事，大家一齊去記掛住失去咗自由嘅人，我日日都會諗起佢哋，好想出庭去撐佢哋同探監，但呢一刻做唔到，希望香港人可以堅持去做，繼續關顧為香港失去自由嘅人。希望新年香港人一家團聚，一家人齊齊整整、齊上齊落，香港人加油努力！」

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