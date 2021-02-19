事隔一年多，被控前年10.1串謀參與暴動的六名男女，經審訊後全部獲裁定罪名不成立，終可「齊上齊落」，一起全身而退。全職電競選手首被告張浩輝庭外向記者表示，裁決「砸過年」令他倍感壓力，折磨意志，勝算只敢估算是「五五波」。雖然最終獲判無罪，但仍擔心律政司會上訴。提及一同脫罪的女友，他稱：「如果有得揀，梗係寧願自己一個受，唔想佢受。我相信每一個男朋友都係咁諗。」

張浩輝踏出庭外後，獲多名友人上前道賀，當中有人說：「威喇！」「返去做世界冠軍啦！」張本人甫受訪，先抹去臉部及額上汗珠，然後說：「好辛苦呀！好大壓力！」本案於去年12月審結，他原本以為一周或一個月後便有裁決，豈料裁決延至農曆年後才頒佈。他坦言當然希望案件盡早結束，「時間真係好耐，折磨個人嘅意志」。

同樣獲判無罪的，還有他的女朋友、第四被告蘇美莉。張透露二人相識後不久，已適逢反送中運動展開，「拍拖兩三個月就已經俾人拉咗」，故此二人本身沒有特別規劃將來，「規劃係預備好上庭囉」。

「加油。我都知條路真係難行㗎喇」

張憶述當日被捕後，一行五人遭警方分開扣押，及後四人均獲准保釋候查，只剩他一人被押解上庭。等候上庭期間，「最痛苦嘅事相信係唔知自己最後有冇事」。

雖然他及後也獲准保釋候審，但他謂：「當每個人問自己有幾多成勝算，我都答：連我自己都唔知，五十五十。」最終張與女友雙雙脫罪，但他明言：「如果有得揀，梗係寧願自己一個受，唔想佢受。我相信每一個男朋友都係咁諗。」

至於案件審結後想做的事，張謂第一時間欲向代表律師道謝，跟友人「食餐飯」，也希望和女友「儲吓錢，去吓旅行」。報稱職業電競選手的他解釋，六名被告之中只有他一人需要守宵禁，受審期間不可能全職打工，只能依賴積蓄維持生計。

過去逾一年保釋候審期間，張唯一一次獲准豁免宵禁的日子，便是前年11月獲法庭批准參與電競比賽。雖然比賽受社運影響而延期，但獲准在原有比賽日子不用守宵禁，對他而言也是值得開心的時刻。張也表示，保釋期間「就算玩都可能要提早返屋企，或者叫埋朋友上嚟屋企玩」。現時宵禁令隨著案件一併結束，令他感到「輕鬆、自在啲」。

被問有甚麼話想跟手足或香港人說，張謂：「加油。我都知條路真係難行㗎喇，尤其是等判刑嘅時候，壓力好大。我都明就算講句加油，唔係當事人，唔明嗰種感受，都希望加油、頂住、頂硬上！」

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