港台今遭全面清算，繼政府今早宣佈，廣播處長梁家榮提前半年解約，將由民政事務局副秘書長李百全下月起接任。商務及經濟發展局局長邱騰華更召開記者會，公佈港台的管治及管理檢討報告，大舉批評港台管治及管理有缺失，必須在制度、執行及監察上作出改善。外界關注港台能否保持「編輯自主」之際，魔鬼細節或已隱藏在新一份任命新聞稿中。《蘋果》翻查10年前前廣播處長鄧忍光的任命新聞稿，發現以往「確保港台編輯自主」一句，在李百全的任命公報中，已被改成「確保港台全面履行《香港電台約章》」。

邱騰華今於記者會上表示，港台近年節目引起不少投訴及爭議，令公眾關注港台製作節目時，編輯方針、立場、水平和標準，是否受到適當監察。邱亦多度強調《香港電台約章》的重要性，認為港台工作並非不受監管，《約章》中亦指明港台與商經局、顧問委員會的關係，以及通訊局在規管港台節目內容的角色。

履行《約章》的重要性，亦早反映在即將繼任的廣播處長李百全之任命新聞稿中。《蘋果》翻查10年前前廣播處長鄧忍光之任命新聞稿，當中時任公務員事務局局長俞宗怡稱讚鄧忍光具備出色領導和管理才能，新聞稿中亦有一句「與前任廣播處長一樣，鄧忍光將會致力確保香港電台（港台）的編輯自主得到適當的保障」。

對比政府今早公佈、任命李百全的新聞公報，公務員事務局局長聶德權同樣稱讚李百全「具備出色的領導和管理才能」，與鄧忍光的公報字眼近似。然而，有關「編輯自主」的一句已「被消失」，換成「作為廣播處長，李百全將會致力確保香港電台全面履行《香港電台約章》」。

梁家榮委任公報無提「編輯自主」或「《約章》」

至於政府6年前委任梁家榮的公報中，則未有任何「編輯自主」或「《約章》」相關的字眼，時任公務員事務局局長張雲正僅讚揚梁家榮具備豐富的專業知識和卓越管理才能，在傳媒界亦有豐富經驗，可「帶領港台面對未來的挑戰」。而周五宣佈「雙方同意後提前解約」的新聞稿，沒有任何讚賞梁家榮的字句。

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