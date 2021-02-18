政府疫苗接種計劃即將展開，2月23日開始接受網上預約，最快2月26日有針打。市民可否選擇疫苗？哪些人士優先接種？多種疫苗有甚麼分別？

1. 香港會有哪些疫苗打？有何分別？

政府宣佈已採購三種疫苗，分別為科興、復星/BioNTech、及阿斯利康/牛津疫苗

2. 各款疫苗有甚麼副作用？

3. 市民可否選擇打哪一種疫苗？

特首林鄭月娥指，每個接種地點不會同時供應多過一種疫苗。若市民不願接種該款疫苗，可以另擇時間、地點。

4. 最快何時有得打？

首階段2月26日起接種，只提供科興疫苗，屬於五個優先組別的人士由2月23日起可在網上預約接種兩劑疫苗的時間及地點。

5. 誰可以優先打？

五個組別的人士將可優先接種疫苗，包括：

i）醫護人員

ii）60歲以上長者；70歲以上長者可與兩名陪同人士一同接種

iii）安老及殘疾院舍院友和員工

iv）維持必要公共服務的人員，包括紀律部隊、處理環境衞生人員、郵政前線人員等

v）運輸口岸工作人員，如跨境貨車司機和機組人員

6. 必須預約嗎？可以walk-in打針嗎？

市民到社區疫苗接種中心和普通科門診接種疫苗前，必須在網上預約。

7. 打針當日要帶備什麽？

需帶備身份證明文件及優先組別證明文件。

8. 我不是優先組別人士，可以在首階段打疫苗嗎？

不可以。

9. 在哪裏接種疫苗？

a）29間社區疫苗接種中心，大部份設於體育中心

b）參與計劃的私家醫生，共1,500多個診所地點

c）醫管局轄下18間普通科門診

d）長者及殘疾人士院舍

首階段5間社區疫苗接種中心，及醫管局普通科門診將為優先組別的市民接種。參與計劃的私家醫生下月初可以參與。

29間社區疫苗接種中心地址

10. 疫苗接種中心的開放時間？

一星期七日，朝八晚八

11. 每劑收費是多少？

政府疫苗接種計劃下免費。

12. 打疫苗=可以不戴口罩？

中國工程院院士鍾南山今年一月出席疫情防控活動時表示，在接種疫苗和產生抗體期間仍有感染風險，因此並非接種了疫苗就不用戴口罩。

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