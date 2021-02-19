去年5月8日科大生周梓樂逝世半周年，旺角區有百多人聚集，大叫「解散警隊 刻不容緩」等口號，警方向多人發出傳票指他們違反《限聚令》，其中身處現場的男社工與一名年僅15歲少女同遭票控參與受禁羣組聚集，案件經審訊後今裁決。裁判官梁嘉琪指出，警員證人均未能認出兩被告是否早前參與集結的人士，「唔知邊個打邊個」，裁定二人罪名不成立。

梁官裁決指，辯方傳召的首四名警員證人均不能認出兩名被告是否參與聚集的人。其中一名證人督察陳嘉豪表示，他看見約150人於亞皆老街百老匯連鎖店對開聚集，警方隨後以擴音器警告他們離開，惟無人理會，同袍其後從防線衝向人群，截停約10人；但陳承認未能肯定被他截停的人是否就是早前聚集的人。

另一名警員供稱，事後封鎖整條通菜街，並於封鎖線內的便利店截停兩名被告；但他承認「唔知邊個打邊個」，不知道在封鎖線以內的人是否屬同一批參與集結的人。梁官續指，通菜街未封鎖前有普通途人，便利店內亦有顧客，警員無法辨認被封鎖在內的人士是否顧客。

控方原本只傳召四名證人，卻突然傳召警員高龍柱，供稱認出兩名被告曾參與集結。惟梁官指首四名證人均未能認出，為何高可以辨認，高卻沒有就此事解釋。況且控方原先的案情只依賴四名證人，法庭不能給予高的證供太大比重，且認為其可信性存疑。

雖然梁官認為被告社工的證供不可信，兩被告的行為亦可疑，但控方未能在毫無合理疑點下證明二人有罪，裁定他們罪名不成立。女被告申請訟費，梁官認為根據她的年齡，不應在該時間點出現，認為她自招嫌疑，拒絕其訟費申請。

任職社工的被告伍文浩（25歲）早前自辯稱，去年5月8日晚上11時許相約女友在旺角港鐵站見面，會合後從亞皆老街過馬路，經過百老滙走入通菜街一間便利店，準備選購飲品。大約過了兩至三分鐘，他聽到店外傳來嘈雜聲，亦發現人群急步走，防暴警隨即來到，將一群人截停圍住。

伍步出店門，看見一名伯伯正與警員對話，但神情恍惚。伍遂上前問：「伯伯，你點樣呀？」惟一名警員見狀問伍「你係邊個」，伍答謂「我係普通市民，我係社工」，並向警員出示社工證。警員隨即謂：「得喇，跟住我行。」伍遂與女友依指示行至人群處，隨後遭票控。

【案件編號：KCFS500011、750004/20】

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！