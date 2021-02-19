香港第四波疫情稍見放緩，冠域商業及經濟研究中心主任關焯照以衞生署本地感染個案（不包括輸入個案）數據編制疫情指數，繼續分析第四波疫情走勢。按其編制的疫情指數，每一波疫情總確診人數會出現一個S形走勢；而「接觸點」早前已出現，即代表每天平均確診宗數增幅已見頂。

衞生署今日（19日）公佈新增13宗確診個案，12宗為本地個案，其中8宗屬源頭不明，而初步陽性個案則有10宗。根據S形曲線的走勢，轉勢點和接觸點仍分別維持於上年12月10日和今年1月9日，反映第四波疫情已持續好轉。

今日的本地個案又回升至12宗，略高於昨日的確診病例數量，但要特別留意是源頭不明的個案宗數卻有8宗，即是這類別佔總確診數量高達三分之二，反映社區仍有傳播鏈。猶幸今日的初步陽性個案只有10多宗，仍處於相對低水平，因此假若再沒有群組爆發，第四波疫情是有頗大機會在本月底或下月初被完全地「壓下來」。

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