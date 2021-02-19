由專責小組負責，針對港台管治、長達92頁的檢討報告今日出爐，報告狂轟香港電台就合約員工及第二類服務提供者「把關不力」，經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文更指任何在港台出鏡或開咪的員工，不論是合約員工及第二類服務提供者，都是代表港台的立場，故需要加強違規管理。報告建議制定整體人力資源策略、工作人員行為守則。

報告涉及人手問題，指約540名節目主任職系公務員劃分為兩個組別及14個工種，過早分流，以致「各自為政，分隔管理」，又批評沒有系統培訓，缺乏輪換及調任安排，令員工甚少涉獵不同工種或專業，不利培養接班人選及影響部門的繼任。2,200名合約及特約員工，人數為公務員員工的4倍，亦無相關整體監察及培訓安排。報告建議制定整體人力資源策略、工作人員行為守則，並加強管理合約員工及第二類服務提供者（CAT.II）。

商經局：出鏡或開咪員工代表港台立場 合約員工風險意識薄弱

梁卓文表示，任何在港台出鏡或開咪的員工，不論是合約員工及第二類服務提供者，都是代表港台的立場，故需要加強違規管理。他亦指現時對於合約員工及第二類服務提供者「風險意識非常薄弱」，希望港台會詳細閱讀報告，規定相應規則。至於人手數量方面，梁卓文承認廣播機構及電台在運作上是需要彈性，惟在指引、投訴、守則方面，都要「做返足佢嘅工夫」。

被問到如何衡量節目是否可以「出街」，是否干預編採自由，商務及經濟發展局局長邱騰華回應表示處長需訂立機制，並強調不是所有節目都需要經處長審核。邱騰華引述通訊局對上７次裁定港台違規是因為相關節目煽動仇恨，又指其他地區如澳洲、英國、加拿大亦有相似準則，而這些廣播機構也有編採自主，直言不認為有甚麼大問題，及認為不影響香港一電台履行約章。惟邱騰華表示，需要與港台審視，如何滿足其運作要求之餘，拿捏管治上的需要，強調「唔係單方面我哋要佢哋點樣做」。

批評主管明知演員被捕仍聘用 事後仍不覺欠妥當

報告指第二類服務提供者的「行為操守、監察管理等行政管理鬆散」，梁卓文指，一名港台主管曾批准一份第二類服務提供者合約予一名「眾所周知涉嫌干犯嚴重刑事罪行」的演員，並稱當時的主管明知該演員是被捕及被控告，但涉事主管仍然批准聘用，並指該名主管被專責小組查問時仍不覺得事件「有啲咩唔妥」。但是，梁卓文未有公開該名演員，只表示不會談論個別個案。

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