今日（19日）新增之確診個案患者中，有8宗源頭不名，包括3宗涉及食肆員工。其中一名患者在紅磡崇愛樓居住，在大坑拉麵來任職廚師（第10834號）。患者所居大廈在2月4日曾強檢，住在早前確診個案同層。廚師在11日已出現病徵，17日在社區檢測中心採樣，樣本呈陽性；其最後上班日為18日。由於廚師傳染期曾在旺角黑布街拉麵來分店工作，兩間分店員工都要送往檢疫。

另一源頭不明患者在中環莊士大廈麥當勞做廚師的33歲男患者（第10830號），在2月16日採樣呈陽性，患者亦無病徵。

拉麵來員工11日有病徵 至18日仍上班

本港第四波疫情稍見緩和，但今日（19日）疫情再度回升至雙位數，新增13宗確診。12宗屬本地個案，8宗無源頭，4宗與之前個案相關；1宗輸入個案。另10多宗初步確診，當中4宗無源頭。

其中一宗無源頭個案，患者報住紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓。該大廈在2月4日曾強檢。患者住在早前確診個案同層，為大坑拉麵來工作的廚師（第10834號）。患者最後上班日為2月18日，在11日已出現病徵，17日在社區檢測中心採樣，樣本呈陽性。他在傳染期2月11日曾在旺角黑布街拉麵來分店工作，兩間分店員工都要送往檢疫。

另2宗無源頭個案均無病徵

另外兩名無源頭個案亦屬食肆員工，包括一名在天后電氣道御明軒的36歲知客（第10829號），她在2月16日在檢測中心採樣呈陽性，昨日確診；另一名患者在中環莊士大廈麥當勞做廚師的33歲男患者（第10830號），在2月16日採樣呈陽性。兩人均無病徵。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮在記者會上表示，3宗個案中有2宗沒有病徵，而患者都是公司要求進行檢測後偵測到的個案。

職員確診 食客不會列為密切接觸者

被問到會否向有關食肆索取到訪食客的資料，歐家榮表示由於是職員確診，故此一般食客是不會被列為密切接觸者，除非是客人確定有與患者接觸，衞生署亦不會索取名單。歐又表示，曾用過「安心出行」程式的顧客，會收到應用程式的通知。

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