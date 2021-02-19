針對港台管治、長達92頁的專責小組報告今日出爐，港台工會直斥報告圖「亂棍打死港台」，並稱報告理據薄弱，存在很多矛盾，工會亦質疑就沒有傳媒經驗的政務官出任廣播處長。

港台節目製作人員工會主席趙善恩表示，今日的報告如同想「亂棍打死港台」，稱政府以高壓行政手段解決講真話的人，以官僚取代專業精神，令編輯自主盪然無存，工會感到擔憂，「今日港台發生嘅事，實在係香港嘅寫照」。

她指報告理據薄弱，存在很多矛盾，形容是「欲加之罪，何患無辭」。她稱若員工要花費大量人力物力撰寫檔案，層層上報，資訊便不能及時向公眾發放，形容有關要求不切實際，又質疑若記者每條提問都要事先上報如何能及時提出追問。

報告指港台「倚賴第二類服務提供者」，甚至指做法「泛濫到76個工種」，公會指說法「倒果為因」，並表示港台至千禧年末，因凍結升遷及招聘逾年，及面對離職及退休潮，「人手早已捉襟見肘」，惟局方一直沒大幅增加員工名額，批「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」，反問專責小組責任誰屬。

驚訝空降零經驗處長

由沒有傳媒經驗的政務官出任廣播處長，趙稱工會感到驚訝，質疑對方是否能勝任總編輯工作，認為有傳媒經驗者才會較能理解行業的實際運作及專業精神。被問到會如何評價梁家榮在任內的表現，趙稱認為他有盡力守護新聞自由，但期望他能更努力確保員工受到公平對待。利君雅事件懸而未決，工會會繼續跟進。

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