商經局專責小組指港台在採購和資訊科技規劃上不周，財政管理「有待改善」；但有港台第二類服務提供者（CAT.II）指港台用錢已算小心，又稱在不獲增加足夠撥款和職位下，聘用CAT.II員工是唯一解決人力不足的方法，直斥「成份報告冇一個位覺得係合理」。

報告指，港台的財政管理「有待改善」，沒有評估運用資源的成本效益及規劃下一個財政務算年度的撥款分配。港台2020/21年度的預算總開支為10.463億元，較2010/11年度的4.699億，僅增加不足6億元。而警隊同年度的總開支預算為257.89億元，較19/20年度原來預算大增51.07億元。

冀增器材要等幾年 嘆「如果警隊想換電腦實好快有」

報告指，港台亦在採購和資訊科技規劃上不周，指日常運作仍用大量紙張、使用者又難以在網絡共享容量大的電子檔案等。報告又指，港台聘用大量CAT.II員工是「泛濫」和違反原意，卻不提港台一直面對資源及人力不足。

港台CAT.II員工小文（化名）認為，港台用錢已算很小心，過程亦很繁複，需要招標等，以他的部門為例，若想添置器材，由決定到收到器材是數以年計的事，又質疑只有港台才會購置物品如此慢，「如果警隊想換電腦實好快有」。

斥政府「又要馬兒好又要馬兒不吃草」 感CAT.II被「榨乾榨淨」

小文說，CAT.II合約存在已久，不明白局方為何到現在才指出這是個問題。他稱，CAT.II之所以如局方口中所講般「泛濫」，全因政府一直沒有給予港台足夠資源，亦拒開新的公務員或合約職位增聘人手。他指，自港台接管亞視頻譜，還要營運24小時的電視台，工作量大增，在不獲增加足夠款撥和職位下，聘用CAT.II員工是唯一解決人力不足的方法。

小文說，港台「依賴」CAT.II員工工作的確「唔make sense」，更由於身份不算是正式員工，沒有勞工保險等保障和福利，但歸根究柢也是政府「又要馬兒好，又要馬兒不吃草」所致。他說，若政府繼續不給予足夠資源港台，兼要求港台減省CAT.II人手，「港台遲早摺埋」。

小文又指，小組的報告令他感氣憤，「成份報告冇一個位覺得係合理」，廣播道大樓日久失修，「打風落雨要搵桶裝水」、要使用由貨櫃改建的錄音室、同事不夠座位和電腦等，但無論是公務員、合約或是CAT.II員工，一直以來盡心盡力在資源不足的情況下做好本份，CAT.II員工更是被「榨乾榨淨」。

他指，警隊執法引也起極大爭議，監警會的報告就變「呵警報告」，質問為何反問港台節目獲獎無數，報告為何隻字不提？若港台說事實都被「懲罰」是絕不合理。他又說，港台收到「投訴」，只因是說出政府不中聽的說話，「假如港台幫警察講好說話，今日可能唔會有呢份報告，仲可能即刻有新大樓」。

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