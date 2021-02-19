曾冒警闖入警校窺探學員而被判監的中年「警癡」，出獄後改名，去年於Twitter賬戶上載身穿警察制服的淫褻照片及影片。他今在東區裁判法院承認發佈淫褻物品罪，求情指他迷戀警察事物，現已深感懊悔，又謂發表影像並無金錢動機，亦無洩露他人私隱，希望法庭考慮所有判刑選項。主任裁判官錢禮下令索取背景報告，明言很大機會判處監禁，將被告即時還柙，押後至3月5日判刑。

被告嚴滶鋒（43歲）報稱無業，今承認於去年6月23日與10月30日間在社交媒體平台Twitter發佈淫褻物品，即11段影片及64張相片。辯方代表資深大律師清洪求情時透露，被告過往三項案底均是源於對警察事物的迷戀。

年幼時曾獲警員協助 自始成了警癡

過往報道透露，被告原名嚴柏皓，5歲時因迷路獲警員協助，自此開始迷戀有關警察的一切事物。被告曾於1998年闖入中區警署偷取警察制服，被判60小時社會服務令。他又於2007年曾闖入警校結業禮，被罰款1,000元。至2013年，他偷走任職高級督察的友人的制服和委任證，再闖入警察學院，被控盜竊、冒警和企圖入屋犯法三罪，判監19個月。

清洪今透露，被告大學畢業，現於非牟利機構工作，熱心公益，強調被告沒出售涉案的相片及影片，犯案並無金錢動機，亦沒有洩露他人私隱。清洪續指，Twitter嚴格來說並非公開平台，需要註冊才能夠瀏覽賬戶內容，而被告亦主動啓動了平台的年齡限制警告功能，只有涉案物品的愛好者才有較大機會能夠接觸到相關內容。

清洪引述精神科報告指，被告於去年11月27日至今年2月4日曾四次會見醫生，報告顯示他對犯案有悔意，但沒罹患任何精神疾病，又強調被告是家庭經濟支柱，可能將會因案件而失去工作，希望法庭能夠考慮所有判刑選項，包括社會服務令。他希望法庭可容許被告保釋候判，讓他可繼續工作。

賬戶於去年2月開立

案情指，警察網絡安全及科技罪案調查科在去年10月30日發現一個名為「西裝制服の日常」的Twitter賬戶，賬戶在去年2月開立，發佈了涉及一名男子展示性器官及進行性活動的相片及片段。

被告翌晨在住所內被捕，並被搜出涉案證物，包括香港警察制服、肩章、皮帶、鞋子等服飾。他在警誡下承認發表淫褻物品，而自己是賬戶唯一使用者，目標是為吸引有共同興趣的人。

被告亦確認，部份相片及片段中的男子是他本人，其餘則是從網上下載，至於警察服飾則是網購得來。涉案的75項相片及影片內容包括展示性器具、肛交、口交及射精的情形。

【案件編號：ESCC2526/20】

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