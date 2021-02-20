農曆新年假期後，全港學校可安排最多三分一學生回校上課。教育局局長楊潤雄接受NOW專訪指，約100間中、小學及幼稚園自願安排教職員定期檢測，申請全校恢復面授課堂，但若要全港學校全面復課，條件是防疫措施放寛後疫情仍能受控。

楊潤雄表示，年假後仍有大量社交活動進行，要密切觀察疫情發展，有否另外一些群組再現，才決定何時全面復課。被問下月全面復課是否樂觀，他指經過今次放寬社交距離、恢復面授課堂或讓處所重新運作，疫情仍能受控下，才有足夠條件進一步放寬更多其他社交距離措施，包括回校面授課堂。

教育局公佈逾200間學校遞交全校恢復半天面授課堂的申請，當中約一半為補習學校、其餘一半多為幼稚園。楊潤雄指，最少約100間學校安排教職員定期檢測，向教育局申請全校恢復面授課堂，當中以幼稚園為主。楊表示，若日後疫情反覆，可按情況讓自願檢測學校在教學安排上有更大彈性。

對於有建議將教師列入優先接種疫苗群組，他指政府會按疫苗供應作全面考慮。

國安課程無意以測考評估成效

港府將國家安全教育納入初小至高中課程框架並滲入不同學科。曾無法答出國安法罪行刑責的楊潤雄稱，課程無意以測考評估成效，而是重視價值觀教育，從小建立國家觀念。

他指，國家安全教育和所有價值觀教育一樣，都是透過課堂、課外活動互相緊扣，內化價值觀，「呢啲都唔係話你去做一個考核，或打個分數畀佢（學生），去決定佢價值觀內化，或者點樣影響佢睇嘢嘅角度。」他同意國家安全概念對很多港人而言是新範疇，當局會繼續提供教師培訓。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！