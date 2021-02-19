【本報訊】去年獲特首欽點包攬全民檢測、掠盡檢測「肥肉」的中資機構華大基因，近日被揭發由上月底至本月初的五日內出現16宗假陽性檢測結果，華大前日報警後，警方即日拘捕一名24歲化驗室助理，指他涉嫌本月9日及11日內三度故意搖晃化驗所內盛載深喉唾液樣本的器皿，並調查是否與16宗假陽性個案有關。其實華大基因旗下的華昇診斷中心，去年亦被揭檢測呈假陽性，有化驗師批評華大基因缺乏內部監察及覆核機制。

案中被捕男子姓張，昨晚仍由警方扣查，據了解他去年11月入職。警方調查後，相信事件只有一人涉案，不涉及化驗所其他人員。華大基因昨稱，「作為一家負責任檢測機構，公司已將內部調查結果呈交有關部門，目前暫未有其他回應，而有關假陽性結果昨日政府已公佈」。

疑為誣陷同事 16事主已出院

據食衞局前日公佈，16宗假陽性結果包括八宗1月29日進行的教職員及學校宿舍員工檢測、四宗來自本月1日天恒邨恒樂樓的強制檢測、四宗來自地區流動採樣站及社區檢測中心樣本，當時曾有市民須送院。有關市民經覆檢後已全部出院。

上月底被列入強檢的天水圍天恒邨恒樂樓，本月2日晚突被封樓強檢，居民質疑或與假陽性事件有關。食衞局指出錯原因包括人為錯誤及試劑污染，並於同日報警。當時食衞局無處分華大，僅要求跟進及改善，更代華大向受影響市民致歉。華大基因僅稱已將內部調查結果呈交有關部門，暫未有其他回應。

前晚10時許，警方於北角以涉嫌刑事毀壞拘捕該名姓張的華大基因實驗室助理。消息稱，當局發現有16宗假陽性檢測樣本後向華大了解事件，華大展開內部調查及加強監控之後送到化驗室檢測的樣本，結果透過閉路電視發現本月9至11日期間，有員工曾搖晃盛載樣本的器皿，據稱包括不同受檢者的樣本，疑經搖晃後令樣本受干擾污染，出現不準確結果，不排除有人欲誣陷同事混和陽性及陰性樣本，製造假陽性結果。

警方指，病毒檢測設覆檢制度，由衞生署把關，涉事的華大檢測初步陽性結果亦由衛生署即時覆核。

旗下華昇去年亦有五宗假陽性

翻查資料，華大基因轄下的華昇診斷中心去年曾被欽點為高危群組檢測，但出現至少五次檢測假陽性紀錄，即至今華大基因及轄下公司至少有21宗假陽性個案。醫管局員工陣線理事、註冊醫務化驗師梁啟維批評，華大缺乏內部監察及覆核機制，很多承辦政府檢測項目的化驗所沒認證，出現問題後難追蹤。他指即使今次事件屬人為錯誤，華大也不能撇清責任，「最應該追究係華大基因出報告簽名嘅人」，相關醫務化驗師有責任監管下屬或檢測結果有否受影響。梁擔心華大檢測亦可能有假陰性，讓感染者獲放行，造成社區傳播。