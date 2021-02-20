在城大任職33年的城大職員協會前主席謝永齡遭校委會提早2個月終止合約，更被單方面更改退休員工離職福利條件。謝今日舉行記者會申訴，指城大剝奪其退休福利，直斥校方「黑箱作業」及歧視工會，計劃向勞工處及勞資審裁處投訴。

謝永齡自1987年任職城大、離職前為應用社會科學系副教授，他原本於去年9月7日離職，校方卻突然於6月尾通知他需於該月30日離開，並要求他14天內搬離辦公室及宿舍。他指校方更剝奪其退休福利，包括不發放用予進入校園及使用校園設施的「城意咭」證件，亦不准使用大學圖書館及停車場等，情況猶如「禁足」城大。

謝永齡透露較早前仍可使用城大信用卡及身份證登記進入校園，但被校方知悉後，隨即禁止其做法，謝更是唯一被懲罰的實任制長期服務退休員工。他批評，事件缺乏理由、沒有調查及上訴機制，形容高層明顯打壓工會，歧視他擔任工會主席。

城大去年修訂指引削「有損校譽」離職者福利 欠客觀標準

謝又指，去年3月27日城大發放「修訂享用長期服務／退休教職員離職福利資格的指引」中列明，大學可決定不提供或暫停個別教職員的離職福利，如他們「從事或參與將會或可能會削弱大學形象或破壞大學學術聲譽、或令大學聲明受損的不負責行為。」他質疑，「有損校譽」難有客觀標準，任由管理層詮釋，尤其校長正是剝削退休員工的最終決策者，認為事件存有角色衝突。他質疑指引如何「預知未來」，形容非常荒謬。

謝指，城大管理層或涉及違反「防止歧視職工會法例」，將會要求勞工處介入，甚至提出訴訟，亦會向勞資審裁處投訴，追討福利。

謝永齡在擔任工會主席期間，曾多次批評校方處事，包括公開城大校長郭位的年薪指摘「肥上瘦下」後被校方指摘違反私隱；他又曾質疑城大確實學生人數，以及曾公開不滿校董會將校長續任第三次的合約草率地在議程的其他事項（AOB）處理。

李卓人：校方只允高歌頌德

職工盟秘書長李卓人指，社會氛圍下市民經常被「老屈」愛國愛黨，而大學作為社會的縮影，事件顯然城大不准其他人進諫，只准歌功頌德。他又指，任何修訂指引理應先諮詢，而謝永齡作為民選校董，要求他提早解約及剝奪其退休福利，等同不尊重其他城大教職員的決定。

職工盟主席吳敏兒認為，事件顯然是因為謝的工會前主席身份，指校方早前既然應允其退休福利，便不應單方面修改，除非得到雙方的書面確認。她形容事件非常惡劣，強烈譴責城大，及要求立即撤回謝的離職福利。

大學及專上院校工會聯盟理事余秋娥形容，事件震驚整個大學界，指謝作為工會主席所言的均為事實，質疑如何損害校譽。另一理事翁愛明相信，事件並非個別事件，未來不同高等院校亦會繼續受打壓，白色恐佈仍存在。

《蘋果》已就事件向城大查詢，正等候回覆。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！