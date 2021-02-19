【本報訊】衞生防護中心轄下兩個科學委員會開會後，同意60歲以上長者適合接種國產科興疫苗。但委員會承認科興第三期數據，60歲以上受接種者數目不多，只有約400多人，未達到統計學上意義；現有數據亦太少，公眾想得到確實答案是「強人所難」。

衞生署衞生防護中心轄下疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會昨開會審視長者是否適合接種科興疫苗，委員會主席之一的劉宇隆會後表示，商討逾四小時後，認為接種科興疫苗好處遠大於不接種，同意60歲以上健康人士接種。

他引用科興第一和第二期數據指出，疫苗在該年齡群組安全，並能誘發免疫力。但他承認科興第三期研究只有約400多名長者參加，未能達到統計學上的意義，不過委員會認為，60歲以下「約莫都係咁樣樣」，有效率約五成。

「覆蓋未達六成難正常生活」

接種科興疫苗人士需要接種兩劑，在注射第一劑後28日注射第二劑，若遲了接種第二劑並無問題，只要盡快接種就可以。不過若本身有嚴重疾病，如嚴重高血壓、嚴重糖尿病等，就應該控制好病情才接種。根據藥廠的產品說明，患吉巴氏綜合症、橫貫性脊椎炎及孕婦亦不可接種疫苗。他說這是藥廠指引，「唔係有咩科學根據」。

委員之一港大公共衞生學院教授高本恩曾指出，科興疫苗保護率不高，即使大規模接種都不等於做到群體免疫。劉宇隆說：「冇話（長者）一定要打（科興），因為我深信最緊要嘅原則係有自由嘅選擇權，如果你打你可以根據自己個人嘅情況揀科興嘅滅活定係BioNTech，如果你想等嗰個咪等囉。」

劉宇隆續稱，委員會認為兩款疫苗都適合注射，沒有細分哪一個年齡層應接種哪種，「我哋嘅建議就係要尊重每一個人嘅自由意志……有啲人比較老餅傳統，佢咪揀一個比較傳統技術平台製造嘅滅活疫苗，如果你係比較先進咪可能揀另一隻囉」。

自言由開會至會見傳媒已經歷六小時、頭腦不大靈活的劉宇隆表示明白傳媒想要確實答案，但目前是強人所難，「唔係三、五、六年，得三個月數據，大家都想知確實答案有啲強人所難，希望大家體諒」。至於疫苗在香港人口中的覆蓋率多少，才能產生群體免疫效果，讓社交距離措施得以放寬，他表示：「冇人知道，大家都知疫苗計劃全賴市民。」但他補充，覆蓋率若未達六、七成，回復正常生活「唔使想」。

屬優先接種疫苗組別的人士可由下周二起在網上預約免費接種疫苗，參與疫苗接種計劃的私家醫生亦會在3月中旬前為客人接種科興疫苗。衞生防護中心總監林文健表示，長者或優先群組在網上登記預約疫苗時，會有篩選說明交代部份人士是否適合接種，市民到社區疫苗接種中心時，中心亦會有資料站交代甚麼情況不宜接種，市民亦需簽署同意書，如接種疫苗後有不適，會有醫護人員治理，當局會發出電子及實體針卡。