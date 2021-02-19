【本報訊】武漢肺炎第四波去年底爆發，體育場所12月初關閉，直至近日疫情放緩，大部份康文署轄下體育館及戶外硬地球場昨日終解封，雖然街場外貼着「安心出行」二維碼，但有巿民指街場「冇人理」，二維碼作用不大。另外，修頓及麥花臣等多個街場仍用作流動檢測站，「餓波」甚久的巿民應留意資訊避免摸門釘。

修頓及麥花臣仍為檢測站

球迷苦等兩個多月，終等到球場昨日重開，維園四個籃球場全部爆滿，足球場亦有十多人「鬥波」。康文署曾發聲明表示，使用者進入體育處所、表演場地、博物館和公共圖書館前必須利用手機掃描安心出行二維碼，或登記姓名、電話及到訪日期時間，以便出現確診個案時作追蹤；惟球場邊鐵絲網及球柱雖貼着多張安心出行二維碼，但驟眼看沒人掃碼。

就讀中四的Katie跟兩位朋友到維園打籃球，她認為二維碼作用不大：「咁大個球場，冇保安睇住，都唔會理咁多。」她續指希望到體育館打球，惟在康體通預訂系統可見多個球場已租出，故會繼續到街場。留學英國的Jasper昨晨獨自到維園打球，他透露去年12月底返港時已封場，十分「餓波」，未來會相約好友一起到街場打球。

康文署轄下部份體育場所依然關閉，截至昨日全港仍有28個場地用作流動檢測站，重新開放予巿民打球的時間亦有不同，如灣仔修頓遊樂場前日及昨日開放予餐飲業務員工及第599F章指定表列處所員工作檢測中心，旺角麥花臣本月15至28日則開放予全港巿民採樣。